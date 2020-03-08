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«Все цветы в мире к вашим ногам»: Екатерина Стриженова поздравила мам с 8 марта

Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова решила обратиться ко всем матерям страны, поздравив их с 8 марта. Знаменитость подчеркнула, что каждая женщина всегда старается выстраивать свою жизнь по советам любимых родителей, неизменно подражая тому примеру, который все время служил для нее ориентиром.
«Все цветы в мире к вашим ногам»: Екатерина Стриженова поздравила мам с 8 марта

Как утверждает артистка, именно забота и любовь матерей научили женщин любить этот пир, преодолевать в нем любые сложности и решать даже самые запутанные задачи, оставаясь надежной опорой и тылом для своих близких. «Дорогие мамы, поздравляю вас с праздником весны. Мы живем так, как этому в своем время нас учили именно вы. Любим, преодолеваем, решаем проблемы, ищем выходы. Все цветы в мире к вашим ногам», - подчеркнула Стриженова.

Примечательно, что телеведущая и сама является мамой для двух дочерей, рожденных в браке с Александром Стриженовым. Более того, старшая дочь пары, 31 летняя Анастасия, уже даже успела подарить родителям внука Петра. А вот младшая наследница Стриженовых Александра не так давно отметила 19-летие и является студенткой МГУ.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:09

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