"Любви и вдохновения": Денис Клявер в пиджаке и трусах поздравил женщин с 8 марта
Денис Клявер разместил на странице в Instagram фотографию в пиджаке и трусах. В комментарии бывший участник "Чай вдвоем" поздравил женщин с 8 марта и пожелал им любви и вдохновения.
Денис Клявер поделился в фанатами оригинальным поздравлением. Он показал снимок в трусах, пиджаке и носках. В комментарии исполнитель пошутил, что сегодня очень ответственный день, и он боится, что-нибудь забыть в этой праздничной суете. Бывший участник группы "Чай вдвоем" поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем и пожелал им любви и вдохновения. Также певец написал: "Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна".
Пользователи Сети поблагодарили Дениса Клявера за позитивное поздравление. Фанаты начали шутить, что именно так должен выглядеть каждый мужнина 8 марта. Некоторые написали, что на знаменитости слишком много одежды и можно снять еще что-нибудь. Также подписчики оставили свои поздравления для супруги исполнителя Ирины и пожелали ей "цвести и пахнуть". Публикация знаменитости уже набрала почти 7 000 лайков.
Денис Клявер поделился в фанатами оригинальным поздравлением. Он показал снимок в трусах, пиджаке и носках. В комментарии исполнитель пошутил, что сегодня очень ответственный день, и он боится, что-нибудь забыть в этой праздничной суете. Бывший участник группы "Чай вдвоем" поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем и пожелал им любви и вдохновения. Также певец написал: "Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна".
Пользователи Сети поблагодарили Дениса Клявера за позитивное поздравление. Фанаты начали шутить, что именно так должен выглядеть каждый мужнина 8 марта. Некоторые написали, что на знаменитости слишком много одежды и можно снять еще что-нибудь. Также подписчики оставили свои поздравления для супруги исполнителя Ирины и пожелали ей "цвести и пахнуть". Публикация знаменитости уже набрала почти 7 000 лайков.