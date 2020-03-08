Перечислены удивительные факты о человеческом мозге





Мозг является самым сложным органом, известным по нынешний день. Он не только контролирует основные жизненные функции, такие как дыхание и движение, но и стоит за более непостижимыми процессами - от мышления, поведения и эмоций до создания воспоминаний. Даже когда человек спит, мозг всегда активен. Кроме того, он разделен на четыре пары долей с каждой стороны головы: лобные (отвечают за мысли, обучение, творчество и контроль мышц), теменные (сенсорная и числовая обработка), временные (получает информацию, касающуюся звуков) и затылочные (участвуют в визуальном восприятии).Кроме того, главный орган ЦНС постоянно получает информацию, которая отвечает за сознательные и "бессознательные" процессы. Например, данные о положении мышц и суставов почти не регистрируются человеком, но моторные функции регулируются каждым. Это возможно благодаря снабжению мозга кровью и кислородом. Он получает от 15 до 20% всей жидкой соединительной ткани из сердца в состоянии покоя. На это число могут влиять многие факторы, в том числе возраст, пол и вес.Более удивительным для общественности станет факт того, что операция на мозге совершенно безболезненна: многие пациенты даже вынуждены оставаться в сознании во время хирургического вмешательства. Феномен объясняется отсутствием болевых рецепторов в долях. Наконец, любое повреждение нервной системы способно изменить характер, личность и способности индивида, о чем говорят многочисленные случаи "слепого зрения", когда человек способен воспринимать визуальную информацию даже после травмы глаз.