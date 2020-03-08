Перечислены удивительные факты о человеческом мозге
Несмотря на столетнюю историю нейробиологии, механизм работы человеческого мозга до сих пор остается загадкой для ученых. Поэтому в Сети решили перечислить удивительные факты о главном органе ЦНС.
Мозг является самым сложным органом, известным по нынешний день. Он не только контролирует основные жизненные функции, такие как дыхание и движение, но и стоит за более непостижимыми процессами - от мышления, поведения и эмоций до создания воспоминаний. Даже когда человек спит, мозг всегда активен. Кроме того, он разделен на четыре пары долей с каждой стороны головы: лобные (отвечают за мысли, обучение, творчество и контроль мышц), теменные (сенсорная и числовая обработка), временные (получает информацию, касающуюся звуков) и затылочные (участвуют в визуальном восприятии).
Кроме того, главный орган ЦНС постоянно получает информацию, которая отвечает за сознательные и "бессознательные" процессы. Например, данные о положении мышц и суставов почти не регистрируются человеком, но моторные функции регулируются каждым. Это возможно благодаря снабжению мозга кровью и кислородом. Он получает от 15 до 20% всей жидкой соединительной ткани из сердца в состоянии покоя. На это число могут влиять многие факторы, в том числе возраст, пол и вес.
Более удивительным для общественности станет факт того, что операция на мозге совершенно безболезненна: многие пациенты даже вынуждены оставаться в сознании во время хирургического вмешательства. Феномен объясняется отсутствием болевых рецепторов в долях. Наконец, любое повреждение нервной системы способно изменить характер, личность и способности индивида, о чем говорят многочисленные случаи "слепого зрения", когда человек способен воспринимать визуальную информацию даже после травмы глаз.
Мозг является самым сложным органом, известным по нынешний день. Он не только контролирует основные жизненные функции, такие как дыхание и движение, но и стоит за более непостижимыми процессами - от мышления, поведения и эмоций до создания воспоминаний. Даже когда человек спит, мозг всегда активен. Кроме того, он разделен на четыре пары долей с каждой стороны головы: лобные (отвечают за мысли, обучение, творчество и контроль мышц), теменные (сенсорная и числовая обработка), временные (получает информацию, касающуюся звуков) и затылочные (участвуют в визуальном восприятии).
Кроме того, главный орган ЦНС постоянно получает информацию, которая отвечает за сознательные и "бессознательные" процессы. Например, данные о положении мышц и суставов почти не регистрируются человеком, но моторные функции регулируются каждым. Это возможно благодаря снабжению мозга кровью и кислородом. Он получает от 15 до 20% всей жидкой соединительной ткани из сердца в состоянии покоя. На это число могут влиять многие факторы, в том числе возраст, пол и вес.
Более удивительным для общественности станет факт того, что операция на мозге совершенно безболезненна: многие пациенты даже вынуждены оставаться в сознании во время хирургического вмешательства. Феномен объясняется отсутствием болевых рецепторов в долях. Наконец, любое повреждение нервной системы способно изменить характер, личность и способности индивида, о чем говорят многочисленные случаи "слепого зрения", когда человек способен воспринимать визуальную информацию даже после травмы глаз.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:03