Лариса Гузеева: "Я умею любить, быть ответственной, терпеливой и заботливой, значит у меня сегодня праздник"

Лариса Гузеева разместила черно-белый снимок со своей дочерью Ольгой Бухаровой. На кадре знаменитая телеведущая целует наследницу в щеку. В комментарии соведущая телепрограммы "Давай поженимся" написала:. В конце своей публикации Лариса Гузеева пожелала всем женщинам любви и радости от нее.Подписчики пожелали знаменитости счастья, радости, здоровья и большой любви. Некоторые отметили, что Ольга Бухарова и Лариса Гузеева очень похожи, особенно на опубликованном снимке. Фанаты поблагодарили знаменитость за поздравления и оставили множество комплиментов. Меньше чем за час публикация соведущей шоу "Давай поженимся" набрала почти 30 000 лайков.