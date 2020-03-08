Исследователи: Использование гаджетов во время приема пищи снижает аппетит





Новое исследование американских ученых из Университета Иллинойса касалось наблюдения за 119 молодыми испытуемыми, которые принимали пищу, играя в простую компьютерную игру в течение 15 минут. Оказалось, что подобный отвлекающий фактор снизил их аппетит, о чем свидетельствовало меньшее количество употребленной еды. Участникам, которые постились в течение 10 часов перед каждым экспериментом, велели потреблять столько, сколько они хотели в двух случаях - когда они играли в игру или ели спокойно, не отвлекаясь.Дело в том, что программа требовала усиленного внимания: она случайным образом высвечивала серию цифр на экране компьютера со скоростью 1 изображение в секунду. Подопытным было дано указание нажимать клавишу пробела на клавиатуре всякий раз, когда они видели три нечетных числа подряд. Хотя биологи считали, что игра способна снизить удовольствие от обеда и его питательность, результаты показали иные нюансы.По словам экспертов, большинство респондентов вообще с трудом вспоминало свои ощущения и количество съеденных продуктов.