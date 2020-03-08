Исследователи: Использование гаджетов во время приема пищи снижает аппетит
Использование гаджетов во время еды может уменьшить количество пищи, которую человек употребляет. К такому выводу пришли исследователи из США, которые отметили снижение аппетита из-за отвлеченности технологиями.
Новое исследование американских ученых из Университета Иллинойса касалось наблюдения за 119 молодыми испытуемыми, которые принимали пищу, играя в простую компьютерную игру в течение 15 минут. Оказалось, что подобный отвлекающий фактор снизил их аппетит, о чем свидетельствовало меньшее количество употребленной еды. Участникам, которые постились в течение 10 часов перед каждым экспериментом, велели потреблять столько, сколько они хотели в двух случаях - когда они играли в игру или ели спокойно, не отвлекаясь.
Дело в том, что программа требовала усиленного внимания: она случайным образом высвечивала серию цифр на экране компьютера со скоростью 1 изображение в секунду. Подопытным было дано указание нажимать клавишу пробела на клавиатуре всякий раз, когда они видели три нечетных числа подряд. Хотя биологи считали, что игра способна снизить удовольствие от обеда и его питательность, результаты показали иные нюансы.
По словам экспертов, большинство респондентов вообще с трудом вспоминало свои ощущения и количество съеденных продуктов.
Новое исследование американских ученых из Университета Иллинойса касалось наблюдения за 119 молодыми испытуемыми, которые принимали пищу, играя в простую компьютерную игру в течение 15 минут. Оказалось, что подобный отвлекающий фактор снизил их аппетит, о чем свидетельствовало меньшее количество употребленной еды. Участникам, которые постились в течение 10 часов перед каждым экспериментом, велели потреблять столько, сколько они хотели в двух случаях - когда они играли в игру или ели спокойно, не отвлекаясь.
Дело в том, что программа требовала усиленного внимания: она случайным образом высвечивала серию цифр на экране компьютера со скоростью 1 изображение в секунду. Подопытным было дано указание нажимать клавишу пробела на клавиатуре всякий раз, когда они видели три нечетных числа подряд. Хотя биологи считали, что игра способна снизить удовольствие от обеда и его питательность, результаты показали иные нюансы.
По словам экспертов, большинство респондентов вообще с трудом вспоминало свои ощущения и количество съеденных продуктов.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38