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Исследователи: Использование гаджетов во время приема пищи снижает аппетит

Использование гаджетов во время еды может уменьшить количество пищи, которую человек употребляет. К такому выводу пришли исследователи из США, которые отметили снижение аппетита из-за отвлеченности технологиями.

Новое исследование американских ученых из Университета Иллинойса касалось наблюдения за 119 молодыми испытуемыми, которые принимали пищу, играя в простую компьютерную игру в течение 15 минут. Оказалось, что подобный отвлекающий фактор снизил их аппетит, о чем свидетельствовало меньшее количество употребленной еды. Участникам, которые постились в течение 10 часов перед каждым экспериментом, велели потреблять столько, сколько они хотели в двух случаях - когда они играли в игру или ели спокойно, не отвлекаясь.

Дело в том, что программа требовала усиленного внимания: она случайным образом высвечивала серию цифр на экране компьютера со скоростью 1 изображение в секунду. Подопытным было дано указание нажимать клавишу пробела на клавиатуре всякий раз, когда они видели три нечетных числа подряд. Хотя биологи считали, что игра способна снизить удовольствие от обеда и его питательность, результаты показали иные нюансы.

По словам экспертов, большинство респондентов вообще с трудом вспоминало свои ощущения и количество съеденных продуктов.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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