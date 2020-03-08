"Под знаком абрикосового варенья": Стало известно о том, как завязался роман между Наташей Королевой и Тарзаном





Наташа Королева впервые познакомилась с Тарзаном в не самые простые для себя времена. В то время ее брак с композитором и певцом Игорем Николаевым в прямом смысле рушился на глаза. Супруги даже решили какое-то время пожить отдельно, чтобы, как это принято говорить, получше разобраться в своих чувствах. Был даже определен предположительный срок раздельного существования – 1 год. Артистке в то время было одиноко, поэтому она согласилась на предложение подруги сходить на стриптиз. Однако, полноценно расслабиться на откровенном шоу не вышло, поскольку Королева сразу же принялась оценивать выступление стриптизеров с точки зрения своего творчества и даже задумала добавить такие танцы в свои номера. Именно так Сергей Глушко впервые получил от известной певицы предложение принимать участие в ее концертах.В течение какого-то времени Королева и Глушко просто сотрудничали. А их роман начался внезапно. Сергей просто пригласил певицу в гости, она не стала отказывать, хотя поначалу даже немного растерялась. Встречая гостью на пороге своего дома, Тарзан сразу признался, что угощений у него особо нет, но есть прекрасное абрикосовое варенье. В тот же вечер они оба поняли, насколько хорошо им вместе, поэтому артистка осталась у танцора до самого утра. Уже позднее, когда на свет родился их сын Архип, артисты признались, что наследник был зачат именно в ту самую ночь, когда они ели абрикосовое варенье.