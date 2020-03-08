"Под знаком абрикосового варенья": Стало известно о том, как завязался роман между Наташей Королевой и Тарзаном
8 марта, когда женщины по всей стране отмечают свой традиционный праздник, известный российский шоумен и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, празднует день рождения. Пара вместе уже почти два десятка лет, причем, как вспоминают артисты, их роман начался под знаком абрикосового варенья.
Наташа Королева впервые познакомилась с Тарзаном в не самые простые для себя времена. В то время ее брак с композитором и певцом Игорем Николаевым в прямом смысле рушился на глаза. Супруги даже решили какое-то время пожить отдельно, чтобы, как это принято говорить, получше разобраться в своих чувствах. Был даже определен предположительный срок раздельного существования – 1 год. Артистке в то время было одиноко, поэтому она согласилась на предложение подруги сходить на стриптиз. Однако, полноценно расслабиться на откровенном шоу не вышло, поскольку Королева сразу же принялась оценивать выступление стриптизеров с точки зрения своего творчества и даже задумала добавить такие танцы в свои номера. Именно так Сергей Глушко впервые получил от известной певицы предложение принимать участие в ее концертах.
В течение какого-то времени Королева и Глушко просто сотрудничали. А их роман начался внезапно. Сергей просто пригласил певицу в гости, она не стала отказывать, хотя поначалу даже немного растерялась. Встречая гостью на пороге своего дома, Тарзан сразу признался, что угощений у него особо нет, но есть прекрасное абрикосовое варенье. В тот же вечер они оба поняли, насколько хорошо им вместе, поэтому артистка осталась у танцора до самого утра. Уже позднее, когда на свет родился их сын Архип, артисты признались, что наследник был зачат именно в ту самую ночь, когда они ели абрикосовое варенье.
Наташа Королева впервые познакомилась с Тарзаном в не самые простые для себя времена. В то время ее брак с композитором и певцом Игорем Николаевым в прямом смысле рушился на глаза. Супруги даже решили какое-то время пожить отдельно, чтобы, как это принято говорить, получше разобраться в своих чувствах. Был даже определен предположительный срок раздельного существования – 1 год. Артистке в то время было одиноко, поэтому она согласилась на предложение подруги сходить на стриптиз. Однако, полноценно расслабиться на откровенном шоу не вышло, поскольку Королева сразу же принялась оценивать выступление стриптизеров с точки зрения своего творчества и даже задумала добавить такие танцы в свои номера. Именно так Сергей Глушко впервые получил от известной певицы предложение принимать участие в ее концертах.
В течение какого-то времени Королева и Глушко просто сотрудничали. А их роман начался внезапно. Сергей просто пригласил певицу в гости, она не стала отказывать, хотя поначалу даже немного растерялась. Встречая гостью на пороге своего дома, Тарзан сразу признался, что угощений у него особо нет, но есть прекрасное абрикосовое варенье. В тот же вечер они оба поняли, насколько хорошо им вместе, поэтому артистка осталась у танцора до самого утра. Уже позднее, когда на свет родился их сын Архип, артисты признались, что наследник был зачат именно в ту самую ночь, когда они ели абрикосовое варенье.