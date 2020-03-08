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Алла Пугачева: "Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу"

Алла Пугачева поздравила в социальной сети Instagram всех, кому по душе 8 марта. Также Примадонна пожелала женщинам побольше солнца в душе.
Алла Пугачева: "Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу"

Алла Пугачева опубликовала фотографию, сделанную в тот момент когда на нее светят солнечные лучи. На кадре Примадонна запечатлена в шляпе, она зажмурилась и смеется. В комментарии известная исполнительница написала: "Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу". Также знаменитая певица поблагодарила бренд "Diana Ulanova" за подаренную сумочку. Преданные поклонники Аллы Пугачевой отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять певицу и ее младшую дочь Елизавету с 8 марта.

Пользователи Сети пожелали Примадонне долгих лет жизни, счастья, любви и процветания. Некоторые отметили, что снимок получился "живым и настоящим". Также фанаты назвали Примадонну "Женщиной-весной". За несколько минут публикация Аллы Пугачевой набрала более 20 000 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39

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