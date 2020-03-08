Энтузиасты отреставрировали уникальный внедорожник «Москвич-415С»





Полноприводная модель «Москвич-415С» была создана в далеком 1973 году и стала своего рода преемником автомобиля «Москвич-415». Сам внедорожник основан на облегченной раме и имеет кузов без жесткого верха, который покрывается тентом. Данный модель при обновлении получила иное оформление передней части кузова, а также была оснащена более производительным двигателем «Москвич-412» с модернизированной 4-ступенчатой механической трансмиссией. В 1974 году завод АЗЛК еще раз провел модернизацию модели, присвоив ей индекс 2150. Данный экземпляр позднее использовался в сельском хозяйстве и вооруженных силах и должен был стать достойным конкурентом «Ниве». Впрочем, конкуренцию автомобиль не выдержал, а потому финансирование от Минавтопрома не получил.Советские власти отдали предпочтение разработке инженеров из Тольятти и решили не выпускать два внедорожных автомобиля одновременно. Поэтому «Москвич-415С» считается довольно редким экземпляром, которых до нынешнего времени сохранилось очень немного.