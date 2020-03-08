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Раскрыты подробности модулей камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Новый флагманский смартфон Huawei P40 Pro еще даже не представлен, его презентация ожидается только в конце марта, но в Сети все активней появляются разного рода утечки с подробными данными о характеристиках грядущего дебютанта. К примеру совсем недавно источники раскрыли подробности о модулях камеры устройства.
Раскрыты подробности модулей камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Как оказалось, смартфон будет оснащен сразу двумя «телевиками», один из которых обеспечит 3-кратное оптическое увеличение, а второй – 10-кратный зум той же «природы». Эксперты в связи с этим полагают, что сразу же после официальной презентации Huawei P40 Pro и его попадания в руки обозревателей и специалистов, смартфон сумеет взобраться на вершину рейтинга DxOMark, где сейчас царствуют Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro. Всего же в основном модуле камеры устройства будет пять фотодатчиков. Главный модуль представлен сенсором Sony IMX700 с матрицей на 1/1,28 дюйма и разрешением 52 Мп. Размер пикселя в данном случае составит 1,22 мкм. Вторым по значимости модулем станет сенсор IMX650 от той же Sony с разрешением 40 Мп.

Кроме двух основных модулей и двух «телевиков», в Huawei P40 Pro также установлена времяпролетная камера. Впрочем, поближе познакомиться с этой технической новинкой поклонники китайского бренда смогут уже скоро. Не так давно гендиректор Huawei Ричард Ю назвал официальную дату презентации флагмана – мероприятие пройдет в Париже 26 марта 2020 года.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:29

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