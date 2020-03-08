Ученые выяснили, что усталость после короткого сна связана с генами





Хотя кратковременный дневной сон рекомендуется врачами для повышения производительности и улучшения памяти, большая часть людей сообщает об ощущении «разбитости» даже после 30 минут отдыха. Дело в том, что множество взрослых генетически предрасположено к тому, что им нужно больше времени для непрерывного восстановления, чем другим. Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом сердца, легких и крови США, по меньшей мере 80 генов участвуют в регуляции сна, что «предполагает корреляцию между продолжительностью отдыха сна и наследственностью».Более того, нужно учитывать специфику работы некоторых личностей, которые в той или иной мере страдают от недосыпания. Попытка «догнать» рекомендуемое количество ночного отдыха приводит к нарушению биоритмов особенно у тех работников, которые не пренебрегают ночными сменами. Поэтому этим людям рекомендуется проводить больше времени в дреме, а обычным - пребывать хотя-бы 8 часов в кровати. Нельзя также игнорировать возможность скрытого заболевания, которое сопутствует воспалению в мозге, которое вынуждает многих пациентов чувствовать сонливость.