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«Девы, девчули, девахи»: Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Известный российский актер Максим Матвеев, который приходится зятем Михаилу Боярскому, оказался в числе первых знаменитостей, опубликовавших в социальных сетях свои оригинальные и трогательные поздравления женщинам с 8 Марта. Соответствующую публикацию артист разместил на своей страничке в Instagram.
«Девы, девчули, девахи»: Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8 Марта

На опубликованном Матвеевым фото он сидит на корточках и держит в руках довольно большой букет роз. В честь Международного женского дня актер даже нарядился в серые брюки с довольно стильным пиджаком, дополнив образ строгими лакированными туфлями и зачесанными назад волосами. «С праздником вас, девчули, девахи, девы, девочки, девушки. Хочу пожелать вам красоты, любви и радости. Пусть все у вас будет четко. Без девчуль никуда. Не знаю, как там у вас, но на нашем районе в этот праздник возвращаться без цветов домой нельзя», - пишет артист.

Подписчицы поблагодарили Максима Матвеева за столь оригинальное поздравление и попросили его передать от них теплые слова и поздравления родным.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:38

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