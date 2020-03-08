«Девы, девчули, девахи»: Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8 Марта

На опубликованном Матвеевым фото он сидит на корточках и держит в руках довольно большой букет роз. В честь Международного женского дня актер даже нарядился в серые брюки с довольно стильным пиджаком, дополнив образ строгими лакированными туфлями и зачесанными назад волосами., - пишет артист.Подписчицы поблагодарили Максима Матвеева за столь оригинальное поздравление и попросили его передать от них теплые слова и поздравления родным.