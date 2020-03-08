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Андрей Разин: "От "Дискотеки "Союз" и группы "Ласковый май" хочу поздравить всех женщин нашей огромной страны с 8 марта"

Андрей Разин опубликовал в социальной сети Instagram фотографию с большим букетом белых роз. В комментарии продюсер поздравил от "Дискотеки "Союз" и группы "Ласковый май" всех российских женщин с 8 марта.
Андрей Разин: "От "Дискотеки "Союз" и группы "Ласковый май" хочу поздравить всех женщин нашей огромной страны с 8 марта"

Андрей Разин рассказал, что на сегодня у него запланирована встреча в Нижнем Новгороде с прекрасными коллективами, такими, как группа "Комбинация" и "На-На", а также с Таней Ивановой и Маргаритой Суханкиной. В комментарии музыкальный продюсер решил поздравить от "Дискотеки "Союз" и группы "Ласковый май" всех российских женщин, и тех соотечественниц, которые сейчас находятся за рубежом, с 8 марта. Знаменитость обратился к своим и Юрия фанатам написав: "Я вас всех безумно люблю, целую, желаю вам здоровья и личного счастья. Всегда ваш Андрей Разин". Также продюсер сказал спасибо поклонникам за поддержку и преданность.

Подписчики поблагодарили продюсера за теплые слова. Многие отметили, что данное поздравление - одно из самых лучших в их жизни. За несколько минут пост Андрея Разина набрал почти 2 500 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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