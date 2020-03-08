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Ученые: Мозг настраивает биоритмы в соответствии со всеми цветами радуги

Солнечный свет является чрезвычайно важным компонентом для организма человека из-за выработки витамина D и профилактики сезонных недугов. Теперь американские ученые выяснили, что мозг настраивает биоритмы тела в соответствии со всеми цветами радуги.

В человеческом мозгу есть определенные биологические "часы", которые передают сигналы от окружающей среды каждой клетке и вызывают определенные перемены. Они называются супрахиазматическим ядром, которое чаще всего воспринимает свет. Например, при воздействии солнечных лучей нейроны глаза передают сигнал SCN, который приостанавливает выработку мелатонина - гормона, который помогает заснуть. Все же не весь свет одинаков, потому что характеризуется целой палитрой цветов, которые уникальным образом влияют на организм человека.

Новое исследование Университета Вашингтона в США сообщает об обнаружении нового типа клеток, которые могут интерпретировать более широкий спектр оттенков, чем ожидалось. Находка также различает цветовой контраст, что позволяет ЦНС получать информацию из более чем одного типа света. Эксперты предполагают, что из-за более эффективного воздействия на SCN новые клетки могут использоваться в терапии сезонных депрессивных состояний, связанных с нарушениями в биоритмах. Последние возникают в результате получения организмом меньшего количества света в холодные периоды года.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:42

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