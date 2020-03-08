Специалисты рассказала о 7 вещах, которые нельзя совершать со смартфоном





Эксперты не рекомендуют погружать в рис устройство, попавшее в воду, поскольку это привести к попаданию маленьких крупинок внутрь корпуса. Также не стоит класть смартфон в морозилку для улучшения его производительности. Напротив, из-за этого ему может быть нанесён серьёзный вред. Подзаряжать аппарат необходимо тогда, когда у него осталось несколько процентов зарядки, так как при полной разрядке он может однажды не включиться.Нельзя оставлять гаджет на диване, на стуле или там, откуда он может легко упасть. Из-за этого он может быстро повредиться, на него могут сесть или скинуть на пол. В итоге на экране образуется большая трещина или происходит повреждение процессора. Не стоит производить самостоятельную очистку экрана смартфона с помощью уксуса, спирта или мыла, так как это ухудшает состояние олеофобного покрытия дисплея. Нельзя пользоваться телефоном в туалете или ванной комнате. Чаще всего они ломаются из-за попадания в унитаз или раковину. Попадание прямых солнечных лучей также вредно для гаджета, поскольку дисплей может потускнеть. Порой даже батарея взрывается от перегрева. Лучше всего хранить устройство в тени.