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«Самые очаровательные и прекрасные»: Владимир Машков трогательно поздравил женщин с 8 марта

Известный российский актер Владимир Машков опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram пост с трогательными поздравлениями в адрес женщин с 8 марта. В своем обращении артист называет дам «самыми очаровательными».
«Самые очаровательные и прекрасные»: Владимир Машков трогательно поздравил женщин с 8 марта

Машков оказался в числе первых российских звезд, кто поспешил обратиться к женщинам с теплыми словами в честь наступившего 8 Марта. «Наши дамы! Самые очаровательные и прекрасные. Сегодня и весь год цветы только для вас. Пусть в вашей жизни всегда случается только то, о чем вы мечтаете. С праздником вас!», - гласит подпись актера под этой публикацией, к которой он также прикрепил фотографию, позируя на ней с охапкой роз.

Стоит отметить, что на данный момент 56-летний Владимир Машков состоит уже в четвертом браке, его супругой является 42-летняя Оксана Шелест. Вместе пара воспитывает сына Шелест от первого брака Андрея. А вот родная дочь самого Машкова уже выросла и стала довольно известной актрисой. Более того, Мария Машкова подарила знаменитому отцу двух внучек.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:53

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