АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, что усталость после короткого сна связана с…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Анастасия Решетова впервые высказалась о низком росте Тимати: "Разница небольшая, это каблуки"

Хотя рэп-исполнитель Тимати с юмором относится к любым комментариям о своем низком росте, фанаты заинтересовались мнением Анастасии Решетовой по этому поводу. Фотомодель впервые высказалась о разнице в длине тела со своим возлюбленным.

Тимура Юсуфова и Анастасию Решетову давно высмеивают в Сети из-за того, что модель на всех фотографиях выглядит намного выше своего избранника. Недавно 24-летняя манекенщица решила внести ясность по этому поводу, о чем сообщила в соцсети Instagram. Возлюбленная Тимати говорит, что разница в росте не столь велика, как кажется поклонникам. Дело в том, что на многих снимках красавица предстает в туфлях на платформе.

В подтверждение своих слов Решетова опубликовала изображение с романтической поездки во Францию, где заметно, что она выбрала для вечерней прогулки обувь с высокими шпильками. До этого откровенного поста многие пользователи соцсетей критиковали модель за гардероб, который вынуждает Тимати комплексовать из-за своего 168-го роста. Более того, фанаты переживали за здоровье Решетовой, которая вредит своему позвоночнику неудобными туфлями.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мейталь Дохан решила бросить Аль Пачино из-за большой разницы в…
Ученые выяснили, что усталость после короткого сна связана с…
Специалисты рассказала о 7 вещах, которые нельзя совершать со…
«Самые очаровательные и прекрасные»: Владимир Машков трогательно поздравил женщин с 8…
Анастасия Решетова впервые высказалась о низком росте Тимати: "Разница небольшая, это…
Ученые: Мозг настраивает биоритмы в соответствии со всеми цветами…
Ученые: Низкое давление повышает риск…
"Пусть праздник будет каждый день": Леонид Агутин и Диего Торрес поздравили женщин с 8…
Компания Changan представила новый кроссовер…
Специалисты перечислили напитки, которые нельзя хранить вне…
Не дороже миллиона рублей: ТОП-3 бюджетных седанов на российском…
Украинский политолог раскритиковал решения Владимира Зеленского и предрек крах…
«Меня растоптали»: Надежда Бабкина рассказала об измене мужа во время ее…
«Девчачий день»: Анастасия Уколова в бюстгальтере рассказала о планах на 8…
Владимир Путин поздравил российских женщин с 8…
Дизайнер Павел Дурчок показал главное меню PlayStation 5 на примере игры The Last of Us Part…
«Жестко, но это правда» Семен Слепаков высмеял женщин на 8…
Любовь Успенская больше не общается с дочерью Татьяной Плаксиной: "У нас сейчас нет никаких…
Ученые назвали эфирное масло перечной мяты лучшим стимулятором для роста…
Названа опасность компьютеров и телефонов для мозга…
Ксения Собчак переживает за здоровье заболевшего…
Американские онкологи: Регулярные физические нагрузки снижают риск развития…
Ученые создали единственный в мире электронный язык для оценки свежести…
Возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор однажды был в шаге от разрыва отношений с…
«Просто рыдали»: Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова вспомнили о своем…
Анна Седокова рассказала о голодном детстве, в котором главным деликатесом были недоеденные…
ВОЗ рассказала, как отличить обычный грипп от…
Кира Найтли рассказала, почему больше не будет участвовать в съёмках откровенных…
Просмотреть все новости