Анастасия Решетова впервые высказалась о низком росте Тимати: "Разница небольшая, это каблуки"
Хотя рэп-исполнитель Тимати с юмором относится к любым комментариям о своем низком росте, фанаты заинтересовались мнением Анастасии Решетовой по этому поводу. Фотомодель впервые высказалась о разнице в длине тела со своим возлюбленным.
Тимура Юсуфова и Анастасию Решетову давно высмеивают в Сети из-за того, что модель на всех фотографиях выглядит намного выше своего избранника. Недавно 24-летняя манекенщица решила внести ясность по этому поводу, о чем сообщила в соцсети Instagram. Возлюбленная Тимати говорит, что разница в росте не столь велика, как кажется поклонникам. Дело в том, что на многих снимках красавица предстает в туфлях на платформе.
В подтверждение своих слов Решетова опубликовала изображение с романтической поездки во Францию, где заметно, что она выбрала для вечерней прогулки обувь с высокими шпильками. До этого откровенного поста многие пользователи соцсетей критиковали модель за гардероб, который вынуждает Тимати комплексовать из-за своего 168-го роста. Более того, фанаты переживали за здоровье Решетовой, которая вредит своему позвоночнику неудобными туфлями.
Тимура Юсуфова и Анастасию Решетову давно высмеивают в Сети из-за того, что модель на всех фотографиях выглядит намного выше своего избранника. Недавно 24-летняя манекенщица решила внести ясность по этому поводу, о чем сообщила в соцсети Instagram. Возлюбленная Тимати говорит, что разница в росте не столь велика, как кажется поклонникам. Дело в том, что на многих снимках красавица предстает в туфлях на платформе.
В подтверждение своих слов Решетова опубликовала изображение с романтической поездки во Францию, где заметно, что она выбрала для вечерней прогулки обувь с высокими шпильками. До этого откровенного поста многие пользователи соцсетей критиковали модель за гардероб, который вынуждает Тимати комплексовать из-за своего 168-го роста. Более того, фанаты переживали за здоровье Решетовой, которая вредит своему позвоночнику неудобными туфлями.