"Пусть праздник будет каждый день": Леонид Агутин и Диего Торрес поздравили женщин с 8 марта

Леонид Агутин опубликовал в Instagram несколько видео. На первом ролике российский певец поздравляет всех женщин с праздником, на других Диего Торрес присоединяется к сказанному его коллегой. Знаменитости пожелали девушкам счастья, любви, благополучия и ежедневного 8 марта. В комментарии Леонид Агутин написала:. Также российский исполнитель пообещал подписчикам подарить песню, которая была написана для девушек и ради них.Пользователи Сети поблагодарили знаменитостей за поздравления. Многие отметили, что просмотренное видео заставило их улыбнуться. Некоторые поздравили возлюбленную Леонида Агутина Анжелику Варум с 8 марта и пожелали ей женского счастья. За 30 минут ролик просмотрели более 12 000 раз.