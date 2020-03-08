Компания Changan представила новый кроссовер Uni-T
Компания Changan продемонстрировала кроссовер Uni-T, название которого можно расшифровать, как «уникальные технологии». Под новым именем представят целую линейку машин: с классическим дизайном появятся ещё 4–5 разных моделей.
Автомобиль оснастят 1,5-литровым мотором Blue Core NE с прямым впрыском и мощностью 180 л.с. с 300 Нм крутящего момента. Также в наличии имеется 7-скоростная трансмиссия. Ранее стало известно, что дизайн кроссовера не отличается от фотографий, показанных в начале года. Но изменения всё же есть: в радиаторную решётку вмонтированы светодиодные элементы, а боковым воздухоотводам добавили красные акценты. Дизайн кроссовера дополнился набором фирменных дисков на колёсах и спойлером на крыше.
Автомобиль оснащён дисплеем главного устройства, блоками дефлекторов и регулировкой климат-системой, повёрнутых к водителю. В центральном тоннеле есть спецзона для пассажира. Дизайн салона напоминает кабину лайнера. Благодаря этому был разработан электронный селектор коробки передач. У нового кроссовера есть AI-чип, способный предвидеть желания автовладельца. Частота моргания и зевания укажет на усталость водителя. Для выключения экрана главного устройства необходимо устремить на него взгляд. Автомобилем можно будет управлять дистанционно с помощью смартфона. Он также оснащён очисткой воздуха и круговым обзором. На данный момент стоимость кроссовера засекречена.
Автомобиль оснастят 1,5-литровым мотором Blue Core NE с прямым впрыском и мощностью 180 л.с. с 300 Нм крутящего момента. Также в наличии имеется 7-скоростная трансмиссия. Ранее стало известно, что дизайн кроссовера не отличается от фотографий, показанных в начале года. Но изменения всё же есть: в радиаторную решётку вмонтированы светодиодные элементы, а боковым воздухоотводам добавили красные акценты. Дизайн кроссовера дополнился набором фирменных дисков на колёсах и спойлером на крыше.
Автомобиль оснащён дисплеем главного устройства, блоками дефлекторов и регулировкой климат-системой, повёрнутых к водителю. В центральном тоннеле есть спецзона для пассажира. Дизайн салона напоминает кабину лайнера. Благодаря этому был разработан электронный селектор коробки передач. У нового кроссовера есть AI-чип, способный предвидеть желания автовладельца. Частота моргания и зевания укажет на усталость водителя. Для выключения экрана главного устройства необходимо устремить на него взгляд. Автомобилем можно будет управлять дистанционно с помощью смартфона. Он также оснащён очисткой воздуха и круговым обзором. На данный момент стоимость кроссовера засекречена.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:13