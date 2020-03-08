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Специалисты перечислили напитки, которые нельзя хранить вне холодильника

Вопреки распространенному мнению, некоторые продукты можно хранить при комнатной температуре, но лишь недолгий период времени. В то же время специалисты перечислили напитки, которые нельзя оставлять вне холодильника.

Множество напитков становятся скоропортящимися в теплых условиях, и к таковым относятся не только свежевыжатые соки и молочные продукты. Известно, что альтернативные соевые эмульсии и жидкости на основе миндаля, кокоса и риса тоже теряют свои питательные качества, находясь вне холодных помещений. Подобная тенденция связана с содержанием большого количества белка, который со временем способствует размножению бактерий, сообщает испанский технолог пищевой промышленности Роза Мария Урдиалес.

Особенную опасность несут ферментированные напитки, вроде богатых на пробиотики кефира и чайного гриба. Из-за насыщенного микробиома эти продукты рекомендуется хранить исключительно в холодильнике, что может приостановить брожение и концентрацию углекислого газа. А вот пиво, вино и сидры вполне возможно хранить и при комнатной температуре, которые в этом случае портятся медленнее. Их алкогольная составляющая предотвращает накопление микроорганизмов и действует, как консервант.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:02

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