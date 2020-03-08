Специалисты перечислили напитки, которые нельзя хранить вне холодильника





Множество напитков становятся скоропортящимися в теплых условиях, и к таковым относятся не только свежевыжатые соки и молочные продукты. Известно, что альтернативные соевые эмульсии и жидкости на основе миндаля, кокоса и риса тоже теряют свои питательные качества, находясь вне холодных помещений. Подобная тенденция связана с содержанием большого количества белка, который со временем способствует размножению бактерий, сообщает испанский технолог пищевой промышленности Роза Мария Урдиалес.Особенную опасность несут ферментированные напитки, вроде богатых на пробиотики кефира и чайного гриба. Из-за насыщенного микробиома эти продукты рекомендуется хранить исключительно в холодильнике, что может приостановить брожение и концентрацию углекислого газа. А вот пиво, вино и сидры вполне возможно хранить и при комнатной температуре, которые в этом случае портятся медленнее. Их алкогольная составляющая предотвращает накопление микроорганизмов и действует, как консервант.