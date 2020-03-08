Не дороже миллиона рублей: ТОП-3 бюджетных седанов на российском рынке





Первая строчка рейтинга досталась южнокорейскому компактному седану Hyundai Solaris. Не так давно эта модель пережила заметный рестайлинг, существенно преобразившись в лучшую сторону. Скорее всего, в будущем спрос на автомобиль только повысится. А вот с точки зрения технического оснащения, то в этом смысле Hyundai Solaris следует давно намеченному тренду. Автомобиль выпускается в двух комплектациях с двигателями на 1,6 и 1,4 литра. В первом случае в распоряжении водителя 123 л.с. мощности, во втором – ровно 100 л.с. В качестве трансмиссии в обеих комплектациях могут устанавливаться, как механическая, так и автоматическая коробки передач.А вот второе поколение французского компакта Renault Logan получило серебро. Прежде всего, эксперты отмечают эту модель, как автомобиль, которые уже успел хорошо зарекомендовать себя именно в условиях эксплуатации на российских дорогах. Надежная ходовая честь, неплохие силовые агрегаты позволяют Renault Logan проходить серьезные дистанции без поломок. А недавний рестайлинг подарил машине заметно более современную внешность. Оснащается данная модель тремя доступными 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощность 82, 102 и 116 л.с. Опционально машина может оснащаться АКПП или МКПП.Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Vesta, которая пользуется неизменной популярностью у россиян, поскольку предлагает неплохое оснащение и современный дизайн за относительно небольшие деньги. С выходом версии Lada Vesta с вариатором CVT, интерес покупателей к этой модели повысился снова. Под крышкой капота седана от «АвтоВАЗа» может быть установлено три различных двигателя. В базовой версии автомобиль оснащен 1,6-литровой 106-сильной установкой или мотором с тем же объемом, но с отдачей в 113 л.с. А в более продвинутой версии водителю доступен 1,8-литровый агрегат, выдающий 122 л.с. мощности. Богатым является и выбор трансмиссий: вариатор, роботизированная коробка или механическая КПП.