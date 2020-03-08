Не дороже миллиона рублей: ТОП-3 бюджетных седанов на российском рынке
Седан – один из самых популярных автомобильных форматов среди российских водителей. Кроме того, самыми востребованными в России являются 4-дверные седаны с доступной ценой. Российские эксперты назвали ТОП-3 лучших бюджетных моделей данного сегмента из тех, что доступны сегодня на отечественном рынке.
Первая строчка рейтинга досталась южнокорейскому компактному седану Hyundai Solaris. Не так давно эта модель пережила заметный рестайлинг, существенно преобразившись в лучшую сторону. Скорее всего, в будущем спрос на автомобиль только повысится. А вот с точки зрения технического оснащения, то в этом смысле Hyundai Solaris следует давно намеченному тренду. Автомобиль выпускается в двух комплектациях с двигателями на 1,6 и 1,4 литра. В первом случае в распоряжении водителя 123 л.с. мощности, во втором – ровно 100 л.с. В качестве трансмиссии в обеих комплектациях могут устанавливаться, как механическая, так и автоматическая коробки передач.
А вот второе поколение французского компакта Renault Logan получило серебро. Прежде всего, эксперты отмечают эту модель, как автомобиль, которые уже успел хорошо зарекомендовать себя именно в условиях эксплуатации на российских дорогах. Надежная ходовая честь, неплохие силовые агрегаты позволяют Renault Logan проходить серьезные дистанции без поломок. А недавний рестайлинг подарил машине заметно более современную внешность. Оснащается данная модель тремя доступными 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощность 82, 102 и 116 л.с. Опционально машина может оснащаться АКПП или МКПП.
Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Vesta, которая пользуется неизменной популярностью у россиян, поскольку предлагает неплохое оснащение и современный дизайн за относительно небольшие деньги. С выходом версии Lada Vesta с вариатором CVT, интерес покупателей к этой модели повысился снова. Под крышкой капота седана от «АвтоВАЗа» может быть установлено три различных двигателя. В базовой версии автомобиль оснащен 1,6-литровой 106-сильной установкой или мотором с тем же объемом, но с отдачей в 113 л.с. А в более продвинутой версии водителю доступен 1,8-литровый агрегат, выдающий 122 л.с. мощности. Богатым является и выбор трансмиссий: вариатор, роботизированная коробка или механическая КПП.
Первая строчка рейтинга досталась южнокорейскому компактному седану Hyundai Solaris. Не так давно эта модель пережила заметный рестайлинг, существенно преобразившись в лучшую сторону. Скорее всего, в будущем спрос на автомобиль только повысится. А вот с точки зрения технического оснащения, то в этом смысле Hyundai Solaris следует давно намеченному тренду. Автомобиль выпускается в двух комплектациях с двигателями на 1,6 и 1,4 литра. В первом случае в распоряжении водителя 123 л.с. мощности, во втором – ровно 100 л.с. В качестве трансмиссии в обеих комплектациях могут устанавливаться, как механическая, так и автоматическая коробки передач.
А вот второе поколение французского компакта Renault Logan получило серебро. Прежде всего, эксперты отмечают эту модель, как автомобиль, которые уже успел хорошо зарекомендовать себя именно в условиях эксплуатации на российских дорогах. Надежная ходовая честь, неплохие силовые агрегаты позволяют Renault Logan проходить серьезные дистанции без поломок. А недавний рестайлинг подарил машине заметно более современную внешность. Оснащается данная модель тремя доступными 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощность 82, 102 и 116 л.с. Опционально машина может оснащаться АКПП или МКПП.
Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Vesta, которая пользуется неизменной популярностью у россиян, поскольку предлагает неплохое оснащение и современный дизайн за относительно небольшие деньги. С выходом версии Lada Vesta с вариатором CVT, интерес покупателей к этой модели повысился снова. Под крышкой капота седана от «АвтоВАЗа» может быть установлено три различных двигателя. В базовой версии автомобиль оснащен 1,6-литровой 106-сильной установкой или мотором с тем же объемом, но с отдачей в 113 л.с. А в более продвинутой версии водителю доступен 1,8-литровый агрегат, выдающий 122 л.с. мощности. Богатым является и выбор трансмиссий: вариатор, роботизированная коробка или механическая КПП.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:52