



Непродуманная политика Владимира Зеленского может негативным образом сказаться на стабильности Украины. Подобного мнения придерживается украинский политолог Юрий Романенко. По словам главы политических программ Украинского института будущего, попытки найти новых людей в правительство имеют большую вероятность провала. Эксперт мотивирует свою позицию тем, что глава соседней страны упустил момент, когда необходимо было проводить реформы госинститутов.Теперь профессионалы отказываются от предложений занимать должности со "смешной зарплатой и ставить свою жизнь под микроскоп". Как считает Романенко, к плачевной ситуации привели действия бывшего украинского лидера Петра Порошенко и его команды. Они якобы "уничтожили ценность" государственной службы, о чем свидетельствует наличие дилетантов в высших эшелонах власти. Все же недавно было принято решение о новом назначении и. о. премьер-министра Дениса Шмыгаля, который был ответственен за вопросы развития общин и территорий.