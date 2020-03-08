«Меня растоптали»: Надежда Бабкина рассказала об измене мужа во время ее беременности





По словам Надежды Бабкиной, она до сих пор не может без слез вспомнить тот жуткий вечер, который едва не стоил ей жизни. Это произошло, как вспоминает певица, 29 декабря 1974 года. Тогда к ней в гости пришли знакомые, поэтому она старательно хлопотала вокруг них. Впоследствии дружеские посиделки затянулись, поэтому некоторые из гостей просто не смогли уйти, и им было предложено остаться с ночевкой. Согласилась и одна из девушек, которой постелили на тахте в маленькой комнате., - вспоминает Бабкина. После этого, признается артистка, ей в голову приходили самые плохие мысли, однако ей все же удалось выстоять и справиться.