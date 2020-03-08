«Меня растоптали»: Надежда Бабкина рассказала об измене мужа во время ее беременности
Известная российская певица Надежда Бабкина стала гостьей популярного шоу «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ артистка откровенно поделилась воспоминаниями о том, как уличила бывшего супруга в неверности. Более того, мужчина изменил знаменитости, когда та находилась на 9 месяце беременности.
По словам Надежды Бабкиной, она до сих пор не может без слез вспомнить тот жуткий вечер, который едва не стоил ей жизни. Это произошло, как вспоминает певица, 29 декабря 1974 года. Тогда к ней в гости пришли знакомые, поэтому она старательно хлопотала вокруг них. Впоследствии дружеские посиделки затянулись, поэтому некоторые из гостей просто не смогли уйти, и им было предложено остаться с ночевкой. Согласилась и одна из девушек, которой постелили на тахте в маленькой комнате.
«Я спать не могла в ту ночь, ребенок все время ворочался, да и спать на раскладушке оказалось не очень удобно. В один из моментов встала, чтобы сходить в туалет. Иду и замечаю, что на той самой тахте лежит не только гостья, но и мой муж. А после вижу, что они совокупляются. Прямо открыла одеяло и смотрела на эту картину маслом. Меня буквально растоптали. Все было поругано», - вспоминает Бабкина. После этого, признается артистка, ей в голову приходили самые плохие мысли, однако ей все же удалось выстоять и справиться.
По словам Надежды Бабкиной, она до сих пор не может без слез вспомнить тот жуткий вечер, который едва не стоил ей жизни. Это произошло, как вспоминает певица, 29 декабря 1974 года. Тогда к ней в гости пришли знакомые, поэтому она старательно хлопотала вокруг них. Впоследствии дружеские посиделки затянулись, поэтому некоторые из гостей просто не смогли уйти, и им было предложено остаться с ночевкой. Согласилась и одна из девушек, которой постелили на тахте в маленькой комнате.
«Я спать не могла в ту ночь, ребенок все время ворочался, да и спать на раскладушке оказалось не очень удобно. В один из моментов встала, чтобы сходить в туалет. Иду и замечаю, что на той самой тахте лежит не только гостья, но и мой муж. А после вижу, что они совокупляются. Прямо открыла одеяло и смотрела на эту картину маслом. Меня буквально растоптали. Все было поругано», - вспоминает Бабкина. После этого, признается артистка, ей в голову приходили самые плохие мысли, однако ей все же удалось выстоять и справиться.