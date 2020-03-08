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Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин решил поздравить российских женщин с их Международным днем. Обращение главы государства к 8 марта было показано в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Владимир Путин сообщил, что Международный женский день характеризуется добротой, подарками и восхищением по отношению к слабому полу. Президент России также поспешил выразить восхищение дочерьми, матерями, коллегами и супругами, которым необходимо дарить любовь, уважение и благодарность за их непосильный труд. Кроме того, глава государства удивился некоторым качествам россиянок, которые включают в себя "создание домашнего уюта, совместно с достижением значительных успехов в работе или учебе".

По словам Путина, несмотря на чрезмерные обязанности женщин, им "всегда удается оставаться очаровательными и красивыми". Поэтому нужно передавать эти достоинства из поколения в поколение, которые дополняются способностью "беззаветно любить и глубоко сопереживать". Президент добавил, что сильный пол должен брать на себя большинство забот, и не только 8 марта. Известно, что эта знаменательная дата празднуется еще с 1908 года, когда в США провели митинг за гендерное равенство.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:17

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