Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта





Владимир Путин сообщил, что Международный женский день характеризуется добротой, подарками и восхищением по отношению к слабому полу. Президент России также поспешил выразить восхищение дочерьми, матерями, коллегами и супругами, которым необходимо дарить любовь, уважение и благодарность за их непосильный труд. Кроме того, глава государства удивился некоторым качествам россиянок, которые включают в себя "создание домашнего уюта, совместно с достижением значительных успехов в работе или учебе".По словам Путина, несмотря на чрезмерные обязанности женщин, им "всегда удается оставаться очаровательными и красивыми". Поэтому нужно передавать эти достоинства из поколения в поколение, которые дополняются способностью "беззаветно любить и глубоко сопереживать". Президент добавил, что сильный пол должен брать на себя большинство забот, и не только 8 марта. Известно, что эта знаменательная дата празднуется еще с 1908 года, когда в США провели митинг за гендерное равенство.