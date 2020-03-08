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Дизайнер Павел Дурчок показал главное меню PlayStation 5 на примере игры The Last of Us Part II

Недавно появились неофициальные фотографии внешнего вида главного меню PlayStation 5 на примере игры The Last of Us Part II. Дизайнер Павел Дурчок создал видео, демонстрирующее интерфейс.

Прежде всего, после включения игровой консоли PlayStation 5 пользователя встречает главное меню, являющееся важной деталью приставки. В подменю имеется базовая статистика, такая, как продолжительность игры, дополнения к ней, результат при сборе трофеев, место, которое занимается на SSD. Пользователь также может ознакомиться с тем, есть ли у него возможность поиграть с друзьями.

Данное дизайнерское решение имеет что-то общее с меню PlayStation 4 и PlayStation 3, однако изображения и большие плитки лучше размещаются на панели, а некоторые части меню исчезают после выбора приложения. С помощью кнопок R1 и L1 можно делать переключение разделов, предназначенных для различных жанров. Это удобно для тех, кто любит играть в конкретные игры, однако хочет ознакомиться с перечнем. У пользователя есть возможность возобновить игру с места, где он в последний раз играл или сделать загрузку с конкретной части игры. Это для тех, кто хочет попробовать переиграть определённый уровень снова или пройти две разные кампании одновременно: одну самостоятельно, а другую - совместно с друзьями.


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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:06

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