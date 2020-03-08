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«Девчачий день»: Анастасия Уколова в бюстгальтере рассказала о планах на 8 марта

Известная российская актриса театра и кино Анастасия Уколова, ставшая популярной у зрителя после участия в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Молодежка», в этот раз решила встречать 8 марта исключительно в женской компании. Впрочем, для того, чтобы рассказать поклонникам о своих планах на праздник, артистка выбрала весьма экстравагантный образ, представ перед ними в бюстгальтере.
«Девчачий день»: Анастасия Уколова в бюстгальтере рассказала о планах на 8 марта

Прямо в преддверии праздника знаменитость устроила со своей подругой необычную фотосессию. Девушки решили показать поклонникам бесшовное нижнее белье, позируя перед объективом в обычных домашних штанах и расстегнутых сорочках, чтобы было видно бюстгальтеры. Эти снимки Уколова позднее и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. «Девчачий день планируют встретить в компании подруг, и вовсе не из-за того, что меня никто не зовет на свидание. Просто в этот день мы с девочками решили встретиться и уделить время своим женским делам, посплетничать, обсудить друг друга и парней», - поделилась своими планками актриса.

К слову, многочисленные подписчики Анастасии Уколовой сразу же обратили внимание на ее провокационный снимок, тем боле, что артистка любит радовать поклонников такими кадрами. Именно фото привело к наиболее бурной реакции комментаторов, которые признались, что они теряют разум при виде фигуры знаменитости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:25

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