«Девчачий день»: Анастасия Уколова в бюстгальтере рассказала о планах на 8 марта

Прямо в преддверии праздника знаменитость устроила со своей подругой необычную фотосессию. Девушки решили показать поклонникам бесшовное нижнее белье, позируя перед объективом в обычных домашних штанах и расстегнутых сорочках, чтобы было видно бюстгальтеры. Эти снимки Уколова позднее и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. «Девчачий день планируют встретить в компании подруг, и вовсе не из-за того, что меня никто не зовет на свидание. Просто в этот день мы с девочками решили встретиться и уделить время своим женским делам, посплетничать, обсудить друг друга и парней», - поделилась своими планками актриса.К слову, многочисленные подписчики Анастасии Уколовой сразу же обратили внимание на ее провокационный снимок, тем боле, что артистка любит радовать поклонников такими кадрами. Именно фото привело к наиболее бурной реакции комментаторов, которые признались, что они теряют разум при виде фигуры знаменитости.