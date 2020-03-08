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Любовь Успенская больше не общается с дочерью Татьяной Плаксиной: "У нас сейчас нет никаких отношений"

Недавно стало известно, что Любовь Успенская прекратила общаться с дочерью Татьяной Плаксиной. Таким образом она решила проучить наследницу и заставить задуматься о последствиях своих действий.

После обвинения Любови Успенской в применении домашнего насилия по отношению к дочери Татьяны Плаксиной на неё вылилось много негатива. Исполнительница решила не оставаться в стороне, а проучить наследницу. Артистка оборвала с ней все контакты и решила не общаться, пока она не осознает, к чему привёл её поход на программу «Звёзды сошлись». Напомним, в этой передаче Татьяна Плаксина обвинила мать в моральном давлении и оскорблении. За откровенный разговор с ведущими Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой девушка получила гонорар, однако позднее призналась, что её заставили сделать подобное заявление.

Через некоторое время после съёмки она собралась и улетела к отцу, в США. Позднее Любовь Успенская сообщила, что потратила очень много сил, энергии и денег на лечение дочери от наркозависимости и после падения наследницы с велосипеда. Родственницы даже отписались друг от друга в социальных сетях. Певица так прокомментировала сложившуюся ситуацию: «У нас сейчас нет никаких отношений, я с ней не общаюсь. И, надеюсь, это поможет, поскольку, если сделать вид, что ничего не было, это даст ей надежду, что так можно поступать и дальше. Первые плоды уже вижу».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:45

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