Любовь Успенская больше не общается с дочерью Татьяной Плаксиной: "У нас сейчас нет никаких отношений"





После обвинения Любови Успенской в применении домашнего насилия по отношению к дочери Татьяны Плаксиной на неё вылилось много негатива. Исполнительница решила не оставаться в стороне, а проучить наследницу. Артистка оборвала с ней все контакты и решила не общаться, пока она не осознает, к чему привёл её поход на программу «Звёзды сошлись». Напомним, в этой передаче Татьяна Плаксина обвинила мать в моральном давлении и оскорблении. За откровенный разговор с ведущими Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой девушка получила гонорар, однако позднее призналась, что её заставили сделать подобное заявление.Через некоторое время после съёмки она собралась и улетела к отцу, в США. Позднее Любовь Успенская сообщила, что потратила очень много сил, энергии и денег на лечение дочери от наркозависимости и после падения наследницы с велосипеда. Родственницы даже отписались друг от друга в социальных сетях. Певица так прокомментировала сложившуюся ситуацию: