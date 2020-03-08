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Названа опасность компьютеров и телефонов для мозга человека

Чрезмерное увлечение компьютерами и смартфонами может приводить к переутомлению мозга, что приведет к раннее развитие маразма и депрессивным состояниям. Такой вывод сделали японские ученые по итогам проведенных исследований.
Названа опасность компьютеров и телефонов для мозга человека

По словам специалистов, в последние годы существенно возросла численность людей, у которых медики диагностируют нарушение функции памяти. Чаще всего такой диагноз ставился пациентом в возрасте 30-60 лет. Врачи склонны объяснять указанную тенденцию тем, что люди стали значительно более активно использовать компьютеры и телефоны, которые оказывают негативное воздействие на головной мозг, поскольку регулярно перегружают его из-за огромного объема информации. В результате, утверждают ученые, мозг попросту не справляется с обработкой столь больших массивов входящих данных и превращается в своего рода «свалку».

А вот нейрохирурги напоминают, что на упорядочение данных в мозге человека отвечает прифронтальная кора, которая расположена в лобной доле. Этот же участок отвечает за мышление, память, принятие решений и даже за эмоции. Поэтому когда информации становится в избытке, работа указанных функций действительно может нарушаться.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:30

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