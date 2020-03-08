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Ксения Собчак переживает за здоровье заболевшего Виторгана

Недавно бывший муж телеведущей Ксении Собчак, актер Максим Виторган, обратился за помощью к медикам.
Ксения Собчак переживает за здоровье заболевшего Виторгана

Ксения Собчак в эфире одного из телешоу на федеральном канале сказала, что сильно обеспокоена здоровьем своего бывшего супруга, театрального и киноактера Максима Виторгана. Недавно актер вернулся из Омана, где на берегу Аравийского моря проводил свой отпуск. Вскоре после прилёта у Виторгана поднялась температура. Он решил перенести заболевание на ногах и не хотел прибегать к помощи медиков, но актриса Нино Нинидзе, с которой Максим состоит в романтических отношениях, настояла на обращении к докторам.

Как заявила Собчак, ей совершенно небезразлична судьба отца её сына Платона, и первая мысль, которая у неё возникла: «не коронавирус ли это?».

Пока известно, что актер был госпитализирован 2 марта в частную клинику. После нескольких дней плохого самочувствия у него резко поднялась температура до 40 градусов и усилился кашель. Сотрудники скорой сбили температуру и предварительно диагностировали у Виторгана пневмонию.

Анита Цой, которая является подругой актера, уверена, что неприятность случилось с Максимом из-за резкой перемены температуры. Она уверила всех поклонников, что дела у Максима Виторгана наладятся, и он выздоровеет.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:21

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