Ксения Собчак переживает за здоровье заболевшего Виторгана





Ксения Собчак в эфире одного из телешоу на федеральном канале сказала, что сильно обеспокоена здоровьем своего бывшего супруга, театрального и киноактера Максима Виторгана. Недавно актер вернулся из Омана, где на берегу Аравийского моря проводил свой отпуск. Вскоре после прилёта у Виторгана поднялась температура. Он решил перенести заболевание на ногах и не хотел прибегать к помощи медиков, но актриса Нино Нинидзе, с которой Максим состоит в романтических отношениях, настояла на обращении к докторам.Как заявила Собчак, ей совершенно небезразлична судьба отца её сына Платона, и первая мысль, которая у неё возникла: «не коронавирус ли это?».Пока известно, что актер был госпитализирован 2 марта в частную клинику. После нескольких дней плохого самочувствия у него резко поднялась температура до 40 градусов и усилился кашель. Сотрудники скорой сбили температуру и предварительно диагностировали у Виторгана пневмонию.Анита Цой, которая является подругой актера, уверена, что неприятность случилось с Максимом из-за резкой перемены температуры. Она уверила всех поклонников, что дела у Максима Виторгана наладятся, и он выздоровеет.