Ученые назвали эфирное масло перечной мяты лучшим стимулятором для роста волос





Эксперимент с эфиром мяты проводился в лабораторных условиях на подопытных грызунах. На протяжении длительного времени ученые обрабатывали дерму облысевших животных разными видами катализаторов роста волос, включая растительные масла и сосудорасширяющий миноксидил. По итогам исследования эксперты отметили заметный результат только после применения концентрата перечной мяты.Соавтор научной работы Сара Пантон объяснила уникальный эффект ментолового эфира тем, что в его составе содержатся активные микрокомпоненты, которые постепенно расширяют кровеносные сосуды кожи головы, увеличивая приток крови и оживляя «спящие» волосяные луковицы. Синтетический препарат миноксидил обладает подобным воздействием, однако конечный результат от его использования практически незаметен.По словам ученых, новое открытие позволит улучшить существующие линейки лечебных уходовых средств, предназначенных для редких и выпадающих волос.