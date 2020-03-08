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Американские онкологи: Регулярные физические нагрузки снижают риск развития рака

Американские онкологи из Национального института рака и Cancer Society сообщили, что регулярные физические нагрузки снижают риск развития рака. Они провели научное исследование, которое доказало влияние спорта на 7 видов смертельного заболевания.
Американские онкологи: Регулярные физические нагрузки снижают риск развития рака

В рамках научной работы ученые провели эксперимент с участием 750 тысяч мужчин и женщин среднего возраста. После длительного наблюдения за состоянием здоровья добровольцев исследователям удалось выяснить, что 2,5 – 5 часов активных физических нагрузок в неделю значительно уменьшают вероятность возникновения злокачественных образований.

По словам американских онкологов, силовые и кардиоупражения предупреждают развитие 7-ми видов рака: колоректального, молочной железы, почек, печени, кожи, эндометрия и лимфомы. Научно доказано, что регулярные тренировки с относительно большой частотой повторений движений, направленных на укрепление мускулатуры, улучшают обменные процессы и кровообращение в органах малого таза.

Представитель Cancer Society Альпа Патель призвал всех мужчин и женщин не пренебрегать умеренными физическими нагрузками, так как убежден в их необходимости для профилактики онкологии.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:16

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