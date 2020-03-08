Американские онкологи: Регулярные физические нагрузки снижают риск развития рака





В рамках научной работы ученые провели эксперимент с участием 750 тысяч мужчин и женщин среднего возраста. После длительного наблюдения за состоянием здоровья добровольцев исследователям удалось выяснить, что 2,5 – 5 часов активных физических нагрузок в неделю значительно уменьшают вероятность возникновения злокачественных образований.По словам американских онкологов, силовые и кардиоупражения предупреждают развитие 7-ми видов рака: колоректального, молочной железы, почек, печени, кожи, эндометрия и лимфомы. Научно доказано, что регулярные тренировки с относительно большой частотой повторений движений, направленных на укрепление мускулатуры, улучшают обменные процессы и кровообращение в органах малого таза.Представитель Cancer Society Альпа Патель призвал всех мужчин и женщин не пренебрегать умеренными физическими нагрузками, так как убежден в их необходимости для профилактики онкологии.