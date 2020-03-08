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Ученые создали единственный в мире электронный язык для оценки свежести пива

Российские ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова и Государственного университета в Воронеже создали единственный в мире электронный язык для оценки свежести пива. По словам авторов, запатентованную разработку можно будет использовать для определения качества не только алкоголя, но и молока.
Ученые создали единственный в мире электронный язык для оценки свежести пива

Сотрудники российской академии наук запатентовали новую конструкцию сенсоров, работающих по принципу распространенных в электрооборудовании датчиков Холла. По словам ученых ВГУ, они впервые использовали формулу пористых мембран чувствительных элементов устройства. Благодаря «дышащей» оболочке новаторы имеют возможность вводить наночастицы с различными свойствами, в зависимости от того, какой компонент необходимо обнаружить в том или ином веществе.

Одна из авторов инновационной разработки объяснила принцип работы так называемого электронного языка на примере пива. По ее словам, в первую очередь необходимо налить алкогольный напиток в ячейку, рассчитанную на несколько миллилитров, после чего концы сенсорных датчиков в пористой мембране опускаются в заполненную емкость. Так как устройство подключено к компьютеру через вольтметр, считывание данных происходит автоматически. Последний этап оценки заключается в математической обработке показателей и вывода точного результата на дисплей.

Ученые отметили, что возможности пористой мембраны уникальной конструкции позволят осуществлять оценку молочных продуктов на наличие антибиотиков и анестезирующих препаратов уже в ближайшем будущем.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:10

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