Ученые создали единственный в мире электронный язык для оценки свежести пива





Сотрудники российской академии наук запатентовали новую конструкцию сенсоров, работающих по принципу распространенных в электрооборудовании датчиков Холла. По словам ученых ВГУ, они впервые использовали формулу пористых мембран чувствительных элементов устройства. Благодаря «дышащей» оболочке новаторы имеют возможность вводить наночастицы с различными свойствами, в зависимости от того, какой компонент необходимо обнаружить в том или ином веществе.Одна из авторов инновационной разработки объяснила принцип работы так называемого электронного языка на примере пива. По ее словам, в первую очередь необходимо налить алкогольный напиток в ячейку, рассчитанную на несколько миллилитров, после чего концы сенсорных датчиков в пористой мембране опускаются в заполненную емкость. Так как устройство подключено к компьютеру через вольтметр, считывание данных происходит автоматически. Последний этап оценки заключается в математической обработке показателей и вывода точного результата на дисплей.Ученые отметили, что возможности пористой мембраны уникальной конструкции позволят осуществлять оценку молочных продуктов на наличие антибиотиков и анестезирующих препаратов уже в ближайшем будущем.