Житель Анапы случайно оставил без света 8000 человек, повредив силовой кабель





О произошедшем инциденте сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что к месту происшествия сразу же были направлены специалисты местных коммунальных управлений, представители муниципального контроля, участковый уполномоченный полиции и бригада ремонтников от энергоснабжающей компании НЭСК. В результате слаженных действий всех служб электроснабжение обесточенной части города было оперативно восстановлено посредством переключения сети на резервную линию. А вот информации о том, сколько времени потребуется для ремонта поврежденного мужчиной участка, пока нет. Масштаб бедствия еще предстоит оценить.К слову, самому виновнику этого инцидента в будущем грозит внушительный административный штраф. Кроме того, мужчину обяжут оплатить все расходы компании по восстановлению поврежденного кабеля, а они могут составить порядка 200 000 рублей