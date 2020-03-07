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Житель Анапы случайно оставил без света 8000 человек, повредив силовой кабель

В Анапе местный житель, пытаясь проложить к своему частному домовладению коммуникации, вырыл траншею на муниципальной территории, в результате чего случайно повредил проложенный под землей силовой кабель, по которому электроэнергия поступала в один из микрорайонов города. В итоге без света были вынуждены сидеть около 8000 горожан.

О произошедшем инциденте сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что к месту происшествия сразу же были направлены специалисты местных коммунальных управлений, представители муниципального контроля, участковый уполномоченный полиции и бригада ремонтников от энергоснабжающей компании НЭСК. В результате слаженных действий всех служб электроснабжение обесточенной части города было оперативно восстановлено посредством переключения сети на резервную линию. А вот информации о том, сколько времени потребуется для ремонта поврежденного мужчиной участка, пока нет. Масштаб бедствия еще предстоит оценить.

К слову, самому виновнику этого инцидента в будущем грозит внушительный административный штраф. Кроме того, мужчину обяжут оплатить все расходы компании по восстановлению поврежденного кабеля, а они могут составить порядка 200 000 рублей

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Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:07

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