Автор PBKreviews выпустил видео-обзор разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro
Автор популярного YouTube-канала PBKreviews выпустил видео-обзор разборки Samsung Galaxy Xcover Pro. В опубликованном ролике наглядно продемонстрирована ремонтопригодность «неубиваемого» флагмана.
Пользователям Сети удалось детально рассмотреть весь процесс разборки уникальной новинки от компании Samsung. Модель отличается от всех своих предшественников и конкурентов на рынке продаж необычной конструкцией, которая не встречается ни в одном другом современном смартфоне. На опубликованном видео продемонстрирован съемный аккумулятор емкостью 4050 мА ч, позволяющий производить его замену без помощи сервис-специалистов.
Кроме того, еще с момента официального анонса, информаторы назвали Galaxy Xcover Pro «неубиваемой» моделью, поскольку гаджет оснащен максимальной защитой от воды, пыли и механический повреждений по стандарту последнего поколения MIL-STD-810G, основанного на SoC Exynos 9611.
После просмотра видео-обзора, пользователи Сети подытожили, что ультра-надежный и доступный флагман от Samsung можно не только разобрать, но и при необходимости самостоятельно заменить съемную батарею. На данный момент стоимость Galaxy Xcover Pro варьируется от 400 до 500 евро.
Пользователям Сети удалось детально рассмотреть весь процесс разборки уникальной новинки от компании Samsung. Модель отличается от всех своих предшественников и конкурентов на рынке продаж необычной конструкцией, которая не встречается ни в одном другом современном смартфоне. На опубликованном видео продемонстрирован съемный аккумулятор емкостью 4050 мА ч, позволяющий производить его замену без помощи сервис-специалистов.
Кроме того, еще с момента официального анонса, информаторы назвали Galaxy Xcover Pro «неубиваемой» моделью, поскольку гаджет оснащен максимальной защитой от воды, пыли и механический повреждений по стандарту последнего поколения MIL-STD-810G, основанного на SoC Exynos 9611.
После просмотра видео-обзора, пользователи Сети подытожили, что ультра-надежный и доступный флагман от Samsung можно не только разобрать, но и при необходимости самостоятельно заменить съемную батарею. На данный момент стоимость Galaxy Xcover Pro варьируется от 400 до 500 евро.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 03:10