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Автор PBKreviews выпустил видео-обзор разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro

Автор популярного YouTube-канала PBKreviews выпустил видео-обзор разборки Samsung Galaxy Xcover Pro. В опубликованном ролике наглядно продемонстрирована ремонтопригодность «неубиваемого» флагмана.
Автор PBKreviews выпустил видео-обзор разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro

Пользователям Сети удалось детально рассмотреть весь процесс разборки уникальной новинки от компании Samsung. Модель отличается от всех своих предшественников и конкурентов на рынке продаж необычной конструкцией, которая не встречается ни в одном другом современном смартфоне. На опубликованном видео продемонстрирован съемный аккумулятор емкостью 4050 мА ч, позволяющий производить его замену без помощи сервис-специалистов.

Кроме того, еще с момента официального анонса, информаторы назвали Galaxy Xcover Pro «неубиваемой» моделью, поскольку гаджет оснащен максимальной защитой от воды, пыли и механический повреждений по стандарту последнего поколения MIL-STD-810G, основанного на SoC Exynos 9611.

После просмотра видео-обзора, пользователи Сети подытожили, что ультра-надежный и доступный флагман от Samsung можно не только разобрать, но и при необходимости самостоятельно заменить съемную батарею. На данный момент стоимость Galaxy Xcover Pro варьируется от 400 до 500 евро.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 03:10

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