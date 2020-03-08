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Кира Найтли рассказала, почему больше не будет участвовать в съёмках откровенных сцен

Кира Найтли сообщила, что больше не планирует принимать участие в съёмках откровенных сцен. Об этом она рассказала в интервью The Financial Times.

Согласно утверждениям Киры Найтли, у неё никогда не возникало проблем во время подобных съёмок. Однако перемены произошли после рождения дочерей. Она решила пошутить и заявила, что появление на свет двоих детей привело к физиологическим изменениям: "Соски обвисли". Актриса предпочла уточнить, ей нравится своя внешность, но стоять без одежды перед всей съемочной группой её не прельщает.

Знаменитости не нравится демонстрировать обнаженное тело, поскольку сейчас кинематограф переполнен откровенными сценами и они становятся всё более открытыми. Именно поэтому она прибегает к помощи дублеров, которые подбирает сама. Так Кира Найтли поступила во время съёмок картины "Последствия". "На самом деле, это улучшенная версия меня. Она обладает красивым телом, поэтому способна всё сделать сама. Я только оцениваю схожесть и одобрять окончательный выбор", - прокомментировала знаменитость.

Стоит отметить, в 2013 году актриса стала супругой британского музыканта Джеймса Райтона. В 2015 году на свет появилась их дочь Эди, а в 2019 – дочь Делайла.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:09

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