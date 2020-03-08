ВОЗ рассказала, как отличить обычный грипп от коронавируса





Так, если инкубационный период у сезонного гриппа в среднем составляет всего три дня, то у коронавируса он дольше – 5-6 дней. В докладе ВОЗ также отмечается, что от одного пациента с гриппом могут заразиться значительно большее количество людей, чем от пациента с коронавирусом. Кроме всего прочего, по словам медиков, гриппом чаще всего болеют именно дети, которые при этом значительно реже взрослых заражаются коронавирусом. Наконец, при заражении новым штаммом вируса COVID-19 примерно в 15% случаев заболевание протекает с осложнениями, а 5% с серьезными осложнениями при смертности на уровне 3-4%. У гриппа показатели смертности и тяжелых течений болезни ниже.Стоит напомнить, что в последний день 2019 года власти КНР заявили о вспышке атипичной пневмонии в городе Ухань. Как выяснилось позднее, возбудителем этой инфекции стал новый вид коронавируса. Согласно последним данным, к нынешнему дню этим заболеванием заражено уже около 100 тысяч человек во всем мире, свыше 3,5 тысяч из них скончались.