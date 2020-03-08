АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы способы снижения риска развития рака толстой…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

ВОЗ рассказала, как отличить обычный грипп от коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, как отличить обычный сезонный грипп от коронавируса. Как утверждают эксперты, два этих заболевания отличаются в том числе и по темпам своего распространения.
ВОЗ рассказала, как отличить обычный грипп от коронавируса

Так, если инкубационный период у сезонного гриппа в среднем составляет всего три дня, то у коронавируса он дольше – 5-6 дней. В докладе ВОЗ также отмечается, что от одного пациента с гриппом могут заразиться значительно большее количество людей, чем от пациента с коронавирусом. Кроме всего прочего, по словам медиков, гриппом чаще всего болеют именно дети, которые при этом значительно реже взрослых заражаются коронавирусом. Наконец, при заражении новым штаммом вируса COVID-19 примерно в 15% случаев заболевание протекает с осложнениями, а 5% с серьезными осложнениями при смертности на уровне 3-4%. У гриппа показатели смертности и тяжелых течений болезни ниже.

Стоит напомнить, что в последний день 2019 года власти КНР заявили о вспышке атипичной пневмонии в городе Ухань. Как выяснилось позднее, возбудителем этой инфекции стал новый вид коронавируса. Согласно последним данным, к нынешнему дню этим заболеванием заражено уже около 100 тысяч человек во всем мире, свыше 3,5 тысяч из них скончались.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВОЗ рассказала, как отличить обычный грипп от…
Кира Найтли рассказала, почему больше не будет участвовать в съёмках откровенных…
Автор PBKreviews выпустил видео-обзор разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover…
Ученые из США предложили использовать саранчу для поиска…
Харви Вайнштейн после операции на сердце вернулся в тюрьму…
В Сети высмеяли видеоролик с демонстрацией «мощи украинской…
Секс, переедание и спорт: Кардиологи назвали самые необычные причины сердечного…
Британский врач Ричард Хэчетт сравнил опасность коронавируса со Второй мировой…
Сын Михаила Боярского рассказал о попытке своего похищения в…
Microsoft предупредила пользователей о проблемах с драйверами на ОС Windows…
«Que Bella»: Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова родила четвертую…
Обнародован рацион питания, благодаря которому Кейт Миддлтон наполняется жизненной…
Житель Анапы случайно оставил без света 8000 человек, повредив силовой…
Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов…
Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе…
Ученые назвали профессии, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний у…
Владимир Путин поручил проработать миграционную реформу в…
Власти Палестины сообщили о закрытии Вифлеема из-за…
Диетолог Лидия Ионова предложила свой список полезных молочных…
«Богохульная поделка»: РПЦ обрушилась на Филиппа Киркорова из-за клипа с распутными…
Эксперты назвали шесть лучших смартфонов с диагональю до 5…
Стало известно, чем Sony PlayStation 5 будет удивлять…
Заболевшая Елизавета Пескова возмущена равнодушным отношением…
Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых…
Составлен рейтинг самых скоростных смартфонов премиального и среднего…
Bethesda обнародовала системные требования шутера DOOM…
В Китае рухнул отель с людьми, отправленными на карантин из-за…
Накануне дня рождения умер актер фильма «Няньки» Дэвид…
Просмотреть все новости