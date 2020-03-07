«Que Bella»: Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова родила четвертую дочь

Примечательно, для Ольги Ушаковой это четвертый ребенок. Более того, знаменитость уже воспитывает трех дочерей, поэтому многие надеялись, что в этот раз у нее родится сын. Однако в компании Ксении, Марии и Дарьи прибыла еще одна сестренка. Этой радостной вестью телеведущая поделилась с поклонниками, опубликовав соответствующий пост на своей страничке в социальной сети Instagram. Она показала фанатам снимок из палаты практически сразу после родов, на котором позирует вместе со счастливым супругом и новорожденной малышкой. «Que Bella. Отличный день для того, чтобы появиться на свет», - гласит подпись Ушаковой под этой публикацией.Поклонники оставили под постом огромное количество поздравлений и самых лучших пожеланий не только новорожденной девочке, но и ее родителям.