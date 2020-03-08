Анна Седокова рассказала о голодном детстве, в котором главным деликатесом были недоеденные бутерброды
Анна Седокова приняла участие в съёмке программы «Вечерний Ургант». Исполнительница сообщила о том, что в детстве ей приходилось голодать, и вспомнила главный деликатес её семьи.
Анна Седокова появилась на свет в простой и небогатой семье, которая жила в спальном районе на окраине. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» до сих пор помнит бедное детство и плохие условия, в которых приходилось жить. «Моя мама работала учительницей. Денег было очень мало, по этой причине самым главным деликатесом в нашей семье были недоеденные после Дня учителя бутерброды», - заявила певица. Она сообщила рассказала Урганту о розыгрышах для подписчиков в Instagram, работе, новом проекте на видеохостинге YouTube и книге, которую планирует издать в скором времени.
Ранее артистка выступила в защиту женщин, пострадавших от сексуального насилия. Она рассказала, что в 12 лет и сама жертвой и призвала всех девушек научиться давать отпор, уважать себя и не позволять никому указывать на место, на котором человек не хочет находиться.
Анна Седокова появилась на свет в простой и небогатой семье, которая жила в спальном районе на окраине. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» до сих пор помнит бедное детство и плохие условия, в которых приходилось жить. «Моя мама работала учительницей. Денег было очень мало, по этой причине самым главным деликатесом в нашей семье были недоеденные после Дня учителя бутерброды», - заявила певица. Она сообщила рассказала Урганту о розыгрышах для подписчиков в Instagram, работе, новом проекте на видеохостинге YouTube и книге, которую планирует издать в скором времени.
Ранее артистка выступила в защиту женщин, пострадавших от сексуального насилия. Она рассказала, что в 12 лет и сама жертвой и призвала всех девушек научиться давать отпор, уважать себя и не позволять никому указывать на место, на котором человек не хочет находиться.