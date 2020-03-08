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Ученые из США предложили использовать саранчу для поиска взрывчатки

Ученые из Университета Вашингтона в США придумали метод, с помощью которого можно использовать саранчу при поиске взрывчатых веществ. Исследователи проводили разработки по поручению Научно-исследовательского управления ВМС страны.

Ученые поделились, что на усиках саранчи находятся особые рецепторы, при попадании на которые химических веществ в мозге насекомых стимулируются специфические нейроны. Специалисты полагают, что по уровню их активации можно будет узнать о наличии взрывчатки. Ученые провели эксперимент, в ходе которого в мозг шистоцерки американской вшили электроды, информировавшие об активности нейронов. На спине были размещены усилители сигналов для записи полученных данных. После этого специалисты распылили в воздухе разные химические вещества. По результатам эксперимента было установлена способность одного насекомого определить взрывчатку с точностью 60%, а нескольких – 80%.

Ученые отметили, что будут продолжать разрабатывать методы использования саранчи, поскольку в данное время после вшивания электрода насекомые не могут передвигаться и погибают в течение 7 часов.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 01:13

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