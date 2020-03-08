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Возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор однажды был в шаге от разрыва отношений с артисткой

39-летний предприниматель и певец Евгений Горшечков, более известный как Евгений Гор, клянется, что никогда не брал у своей 69-летней возлюбленной ни копейки денег. При этом, отмечает мужчина, однажды он был очень близок к тому, чтобы сдаться и прекратить отношения с артисткой.
Возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор однажды был в шаге от разрыва отношений с артисткой

Пара стала гостями популярного ток-шоу «Секрет на миллион», в рамках которого откровенно рассказала о своих отношениях, развеяв многочисленные слухи, которые ходят об их отношениях. К примеру, Горшечков признался, что больше всего ему не нравится, когда о нем говорят, будто бы он живет за счет знаменитой избранницы. По словам мужчины, за 17 лет отношений с Надеждой Бабкиной ему много раз приходилось выслушивать едкие шутки в свой адрес, поэтому он устал все время молчать и корректно уходить от ответ. «Конечно, мне поначалу было дискомфортно, когда я был вынужден снимать какую-то халупу, а Надя жила в шикарном доме», - вспоминает он.

По словам Евгения Гора, в его жизни даже был период, когда он почти сдался. В одном из изданий в то время была опубликована неверная информация о том, что он якобы отобрал у артистки все ее имущество. Эта ложь, признается бизнесмен, серьезно подкосила их с Бабкиной отношения.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:00

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