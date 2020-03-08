Харви Вайнштейн после операции на сердце вернулся в тюрьму Райкерс-Айленд





Продюсеру Харви Вайнштейну установили коронарный стент, чтобы не закупоривались сосуды. Недавно стало известно, что 25 февраля он был признан виновным в изнасилованиях. Сразу после судебного заседания он сообщил о боли в груди, позднее доставлен в больницу и прооперирован. В 2017 году в Голливуде большое количество актрис пожаловались на сексуальные домогательства со стороны Вайнштейна. Через некоторое время продюсера уволили из компании Weinstein Company.В конце 2019 года зарубежные СМИ сообщили о том, что продюсер готов выплатить большую сумму денег в качестве компенсации женщинам, которые пострадали от его действий. На данный момент из 80 предъявленных ему обвинений суд берёт во внимание только три, которые ещё позволяют по срокам сроки давности и имеющимся основаниям предъявлять обвинения. Его обвинили по 2 из 5 пунктов. В результате он был оправдан в самых серьёзных делах. Максимальный срок наказания, которые придётся отбывать продюсеру составит 25 лет. Согласно утверждению окружного прокурора Манхэттена Сай Вэнса, ему придётся отбыть минимум 5 лет тюремного заключения.