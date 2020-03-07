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В Сети высмеяли видеоролик с демонстрацией «мощи украинской армии»

Видеоролик, на которой запечатлены контрольные практические занятия украинской 54-й мехбригады на учебном полигоне, якобы демонстрирующий мощь вооруженных сил страны, подняли на смех в Сети. В комментариях на различных онлайн площадках пользователи откровенно иронизируют по поводу увиденного на представленных кадрах.

Авторы этого видеоролика пытались показать зрителям всю боевую мощь украинских военных. Смонтированное видео было опубликовано на YouTube-канале Defense Express, однако ожидаемого эффекта оно не вызвало. Многие пользователи выразили свое удивление в связи с тем ,в каком состоянии находится показанная на этих кадрах техника. «Средний возраст техники какой? Лет 50 или еще больше?», - интересуются комментаторы.

«Очередной кладбище техники», - предположил другой пользователь. Комментаторы в большинстве своем отмечают, что расценивают увиденное в ролике не как мощь, а как «убогое зрелище и ужас», передает издание InfoReactor.

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Политика / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:27

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