Секс, переедание и спорт: Кардиологи назвали самые необычные причины сердечного приступа
Опытные кардиологи назвали самые необычные причины сердечных приступов. В этот список специалисты включили секс, резкие пробуждения, переедание, простудные заболевания, недосыпы, занятия спортом, а также драматические события.
Как считают медики, чаще всего сердечный приступ приключается с людьми в утреннее время. Проблема в том, что во время пробуждения мозг запускает процесс выработки гормонов, которые и заставляют организм постепенно выходить из состояния сна. В эти моменты сердце испытывает повышенные нагрузки и начинает учащенно сокращаться из-за обезвоживания в результате длительного сна. Негативно отразиться на сердечной мышце могут также эмоции, переживания и впечатления. Фанаты спортивных соревнований, свидетели трагических событий и прочие нередко подвержены внезапным инфарктам. Похожее влияние могут оказать и физические нагрузки, которые, несмотря на свою пользу, порой действительно могут быть опасными. Избыточные физические нагрузки способны приводить к не самым приятным последствиям. По тем же причинам причиной приступа может стать секс.
Повышает риск закупорки артерии и проблем с сердечной мышцей и регулярный дефицит сна. Если человек спит менее 6 часов в сутки, этот риск, утверждают специалисты повышается в два раза. Кроме того, кардиологи утверждают, что негативно отразиться на состоянии сердца может даже переедание. При резком и обильном насыщении пищей организм начинает активно вырабатывать норадреналин, который приводит к учащению сердечного ритма и повышению кровяного давления, сообщает издание "Слово и дело".
Как считают медики, чаще всего сердечный приступ приключается с людьми в утреннее время. Проблема в том, что во время пробуждения мозг запускает процесс выработки гормонов, которые и заставляют организм постепенно выходить из состояния сна. В эти моменты сердце испытывает повышенные нагрузки и начинает учащенно сокращаться из-за обезвоживания в результате длительного сна. Негативно отразиться на сердечной мышце могут также эмоции, переживания и впечатления. Фанаты спортивных соревнований, свидетели трагических событий и прочие нередко подвержены внезапным инфарктам. Похожее влияние могут оказать и физические нагрузки, которые, несмотря на свою пользу, порой действительно могут быть опасными. Избыточные физические нагрузки способны приводить к не самым приятным последствиям. По тем же причинам причиной приступа может стать секс.
Повышает риск закупорки артерии и проблем с сердечной мышцей и регулярный дефицит сна. Если человек спит менее 6 часов в сутки, этот риск, утверждают специалисты повышается в два раза. Кроме того, кардиологи утверждают, что негативно отразиться на состоянии сердца может даже переедание. При резком и обильном насыщении пищей организм начинает активно вырабатывать норадреналин, который приводит к учащению сердечного ритма и повышению кровяного давления, сообщает издание "Слово и дело".
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:00