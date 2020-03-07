Британский врач Ричард Хэчетт сравнил опасность коронавируса со Второй мировой войной
Британский врач Ричард Хэчетт предложил вести «агрессивную» борьбу с коронавирусом. Доктор сравнил его опасность со Второй мировой войной.
Ричард Хэчетт активно ищет вакцину от вируса, полагая, что заболевание, вызванное им, является наиболее страшным в сравнении с ранее ему известными. Он считает, что, в связи со второй смертью от заболевания в стране, правительство должно обеспечить «агрессивные» меры для борьбы с вирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выделит 46 миллионов фунтов стерлингов на разработку вакцины от коронавируса, и закупку наборов для проведения тестов на его наличие. В стране подтверждено 164 случая заболевания COVID-19. Первой от вируса умерла 70-летняя британка, имеющая ранее хронические заболевания. Доктор Хэчетт отметил, что коронавирус является смертоноснее, нежели грипп, из-за уязвимости к нему людей. «Я полагаю, что это не безумная аналогия, чтобы сравнивать вирус со Второй мировой войной. ВООЗ применяет такую терминологию, поскольку знает его способности», - подчеркнул медик.
Врач рассказал, что в течение 20 лет обеспечивает готовность к эпидемиям, и не встречался с похожим вирусом после испанского гриппа 1918 года, от которого умерли от 50 до 100 миллионов человек.
Ричард Хэчетт активно ищет вакцину от вируса, полагая, что заболевание, вызванное им, является наиболее страшным в сравнении с ранее ему известными. Он считает, что, в связи со второй смертью от заболевания в стране, правительство должно обеспечить «агрессивные» меры для борьбы с вирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выделит 46 миллионов фунтов стерлингов на разработку вакцины от коронавируса, и закупку наборов для проведения тестов на его наличие. В стране подтверждено 164 случая заболевания COVID-19. Первой от вируса умерла 70-летняя британка, имеющая ранее хронические заболевания. Доктор Хэчетт отметил, что коронавирус является смертоноснее, нежели грипп, из-за уязвимости к нему людей. «Я полагаю, что это не безумная аналогия, чтобы сравнивать вирус со Второй мировой войной. ВООЗ применяет такую терминологию, поскольку знает его способности», - подчеркнул медик.
Врач рассказал, что в течение 20 лет обеспечивает готовность к эпидемиям, и не встречался с похожим вирусом после испанского гриппа 1918 года, от которого умерли от 50 до 100 миллионов человек.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:31