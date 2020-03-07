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Британский врач Ричард Хэчетт сравнил опасность коронавируса со Второй мировой войной

Британский врач Ричард Хэчетт предложил вести «агрессивную» борьбу с коронавирусом. Доктор сравнил его опасность со Второй мировой войной.

Ричард Хэчетт активно ищет вакцину от вируса, полагая, что заболевание, вызванное им, является наиболее страшным в сравнении с ранее ему известными. Он считает, что, в связи со второй смертью от заболевания в стране, правительство должно обеспечить «агрессивные» меры для борьбы с вирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выделит 46 миллионов фунтов стерлингов на разработку вакцины от коронавируса, и закупку наборов для проведения тестов на его наличие. В стране подтверждено 164 случая заболевания COVID-19. Первой от вируса умерла 70-летняя британка, имеющая ранее хронические заболевания. Доктор Хэчетт отметил, что коронавирус является смертоноснее, нежели грипп, из-за уязвимости к нему людей. «Я полагаю, что это не безумная аналогия, чтобы сравнивать вирус со Второй мировой войной. ВООЗ применяет такую терминологию, поскольку знает его способности», - подчеркнул медик.

Врач рассказал, что в течение 20 лет обеспечивает готовность к эпидемиям, и не встречался с похожим вирусом после испанского гриппа 1918 года, от которого умерли от 50 до 100 миллионов человек.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:31

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