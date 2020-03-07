Сын Михаила Боярского рассказал о попытке своего похищения в детстве





«Однажды к нам домой приехали силовики со специальным оборудованием. Они пытались вычислить злоумышленника, который хотел меня похитить. Как выяснилось, подозреваемым оказался простой недоброжелатель – выпивающий мужчина. После этого все было спокойно. Но у меня знаменитая сестра. К счастью у нее нет назойливых преследователей, впрочем, подобные в любой момент могут появиться», - отметил Боярский-младший. По словам сына артиста, его нередко путали со знаменитым отцом из-за фамилии. Чаще всего это происходило во время оформления документов, поэтому Сергею Михайловичу даже приходилось иногда убеждать людей, что он приходится главному мушкетеру страны просто однофамильцем.Между тем, от назойливых фанатов и преследователей страдают многие российские знаменитости. К примеру, о похожем происшествии в своей жизни не так давно вспоминала певица Анита Цой. По ее словам, она в течение 40 минут была вынуждена общаться с неадекватным фанатом, который не хотел ее отпускать и даже начал угрожать артистке.