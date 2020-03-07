АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы способы снижения риска развития рака толстой…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Сын Михаила Боярского рассказал о попытке своего похищения в детстве

Сын известного российского актера Михаила Боярского стал одним из участников популярного шоу «Ты не поверишь». В беседе с журналистами телеканала НТВ Сергей Боярский рассказал о том, как его однажды пытались похитить у знаменитых родителей.
Сын Михаила Боярского рассказал о попытке своего похищения в детстве

«Однажды к нам домой приехали силовики со специальным оборудованием. Они пытались вычислить злоумышленника, который хотел меня похитить. Как выяснилось, подозреваемым оказался простой недоброжелатель – выпивающий мужчина. После этого все было спокойно. Но у меня знаменитая сестра. К счастью у нее нет назойливых преследователей, впрочем, подобные в любой момент могут появиться», - отметил Боярский-младший. По словам сына артиста, его нередко путали со знаменитым отцом из-за фамилии. Чаще всего это происходило во время оформления документов, поэтому Сергею Михайловичу даже приходилось иногда убеждать людей, что он приходится главному мушкетеру страны просто однофамильцем.

Между тем, от назойливых фанатов и преследователей страдают многие российские знаменитости. К примеру, о похожем происшествии в своей жизни не так давно вспоминала певица Анита Цой. По ее словам, она в течение 40 минут была вынуждена общаться с неадекватным фанатом, который не хотел ее отпускать и даже начал угрожать артистке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский врач Ричард Хэчетт сравнил опасность коронавируса со Второй мировой…
Сын Михаила Боярского рассказал о попытке своего похищения в…
Microsoft предупредила пользователей о проблемах с драйверами на ОС Windows…
«Que Bella»: Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова родила четвертую…
Обнародован рацион питания, благодаря которому Кейт Миддлтон наполняется жизненной…
Житель Анапы случайно оставил без света 8000 человек, повредив силовой…
Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов…
Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе…
Ученые назвали профессии, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний у…
Владимир Путин поручил проработать миграционную реформу в…
Власти Палестины сообщили о закрытии Вифлеема из-за…
Диетолог Лидия Ионова предложила свой список полезных молочных…
«Богохульная поделка»: РПЦ обрушилась на Филиппа Киркорова из-за клипа с распутными…
Эксперты назвали шесть лучших смартфонов с диагональю до 5…
Стало известно, чем Sony PlayStation 5 будет удивлять…
Заболевшая Елизавета Пескова возмущена равнодушным отношением…
Ученые: «Грушевидная форма» тела связана с низким риском сердечно-сосудистых…
Составлен рейтинг самых скоростных смартфонов премиального и среднего…
Bethesda обнародовала системные требования шутера DOOM…
В Китае рухнул отель с людьми, отправленными на карантин из-за…
Накануне дня рождения умер актер фильма «Няньки» Дэвид…
Турция поможет Украине в производстве оружия против…
Экс-возлюбленный Марии Мироновой рассказал, какая актриса в…
Oppo представила свои первые смарт-часы Oppo…
Изобретатель Илон Маск назвал панику из-за коронавируса…
“Есть чем поделиться с вами”: Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за 4 месяца высказалась о состоянии…
В МИД России отреагировали на учебные маневры НАТО возле границы…
Ничем не лучше: Рэпер Гуф обвинил Джигана в употреблении…
Просмотреть все новости