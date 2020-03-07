Microsoft предупредила пользователей о проблемах с драйверами на ОС Windows 10
В операционной системе Windows 10, как и в более старых платформах от Microsoft, существует возможность установки и обновления драйверов прямо из системы с помощью специальной функции под названием Windows Update. Чаще всего этих драйверов хватает, но иногда все же требуется установить самые свежие драйвера с официального сайта, что может обернуться проблемами, утверждает разработчик.
Как предупреждает пользователей американская корпорация, система защиты целостности памяти в ОС Windows 10 может препятствовать установке сторонних драйверов даже в том случае, если эти программные компоненты являются официальными и имеют соответствующую цифровую подпись. Обозначив существование проблемы, представители корпорации поделились с пользователями советом о том, как при необходимости обойти эту блокировку. Отмечается, что для этого потребуется войти в раздел «Обновление и безопасность», и в подразделе под названием «Безопасность устройств» отключить функцию защиты целостности памяти. После этого потребуется перезагрузить систему и попробовать снова установить драйвер, в инсталляции которого ранее отказала сама система.
Стоит также отметить, что совсем недавно компания Microsoft выпустила новую версию «десятки», в которой пользователи могут сами выбирать обновление для наиболее важных драйверов, отказавшись от установки всех компонентов подряд.
Как предупреждает пользователей американская корпорация, система защиты целостности памяти в ОС Windows 10 может препятствовать установке сторонних драйверов даже в том случае, если эти программные компоненты являются официальными и имеют соответствующую цифровую подпись. Обозначив существование проблемы, представители корпорации поделились с пользователями советом о том, как при необходимости обойти эту блокировку. Отмечается, что для этого потребуется войти в раздел «Обновление и безопасность», и в подразделе под названием «Безопасность устройств» отключить функцию защиты целостности памяти. После этого потребуется перезагрузить систему и попробовать снова установить драйвер, в инсталляции которого ранее отказала сама система.
Стоит также отметить, что совсем недавно компания Microsoft выпустила новую версию «десятки», в которой пользователи могут сами выбирать обновление для наиболее важных драйверов, отказавшись от установки всех компонентов подряд.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:31