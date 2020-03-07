Microsoft предупредила пользователей о проблемах с драйверами на ОС Windows 10





Как предупреждает пользователей американская корпорация, система защиты целостности памяти в ОС Windows 10 может препятствовать установке сторонних драйверов даже в том случае, если эти программные компоненты являются официальными и имеют соответствующую цифровую подпись. Обозначив существование проблемы, представители корпорации поделились с пользователями советом о том, как при необходимости обойти эту блокировку. Отмечается, что для этого потребуется войти в раздел «Обновление и безопасность», и в подразделе под названием «Безопасность устройств» отключить функцию защиты целостности памяти. После этого потребуется перезагрузить систему и попробовать снова установить драйвер, в инсталляции которого ранее отказала сама система.Стоит также отметить, что совсем недавно компания Microsoft выпустила новую версию «десятки», в которой пользователи могут сами выбирать обновление для наиболее важных драйверов, отказавшись от установки всех компонентов подряд.