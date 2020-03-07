Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов рублей





Примечательно, что торги за этот уникальный товар были открыты еще в феврале месяце и закончились только в первые дни марта. Организаторы торгов из Heritage Auctions отметили, что купленное изделие, вероятнее всего, является последним в мире прототипом уникальной гибридной консоли, поскольку все остальные образцы, судя по имеющимся данным, были уничтожены. Консоль создавалась в далеком 1992 году в рамках партнерской программы между компаниями Nintendo и Sony по инициативе последней. При этом, в качестве основы для нового устройства послужила уже существовавшая на тот момент приставка под названием NES.Приставка оснащается двумя входами: первый для картриджей Nintendo, второй – для дисков Sony Playstation. Всего компании выпустили две сотни экземпляров таких устройств, а единственная работоспособная модель была случайно найдена пять лет тому назад. Теперь ее считают самым дорогим предметом в мире игр из тех, что когда-либо продавались на аукционе.