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Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов рублей

С аукциона был продан уникальный для своего времени прототип гибридной игровой консоли Nintendo PlayStation. Покупатель заплатил за этот лот внушительную сумму в 360 000 долларов США, что эквивалентно примерно 25 миллионам рублей по актуальному курсу.
Уникальная консоль-гибрид Nintendo PlayStation ушла с молотка за 25 миллионов рублей

Примечательно, что торги за этот уникальный товар были открыты еще в феврале месяце и закончились только в первые дни марта. Организаторы торгов из Heritage Auctions отметили, что купленное изделие, вероятнее всего, является последним в мире прототипом уникальной гибридной консоли, поскольку все остальные образцы, судя по имеющимся данным, были уничтожены. Консоль создавалась в далеком 1992 году в рамках партнерской программы между компаниями Nintendo и Sony по инициативе последней. При этом, в качестве основы для нового устройства послужила уже существовавшая на тот момент приставка под названием NES.

Приставка оснащается двумя входами: первый для картриджей Nintendo, второй – для дисков Sony Playstation. Всего компании выпустили две сотни экземпляров таких устройств, а единственная работоспособная модель была случайно найдена пять лет тому назад. Теперь ее считают самым дорогим предметом в мире игр из тех, что когда-либо продавались на аукционе.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:45

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