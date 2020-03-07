Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе Бонде





Наибольшее количество критики и замечаний было адресовано 20-й части истории о суперагенте. Фильм «Умри, но не сейчас», главную роль в котором сыграл Пирс Броснан, упрекнули в наличии нелепых эпизодов. Больше всего критикам не понравилось участие Мадонны, которая играла роль инструктора по фехтованию, а также невидимый автомобиль. Однако специалисты отметили в фильме и достойные моменты. К примеру, они оценили сцену выхода из моря Холли Берри. Среди картин, находящихся внизу рейтинга, эксперты отметили: «007: СПЕКТР», «Лунный гонщик», «Завтра не умрет никогда» и «Человек с золотым пистолетом». Фильм «Из России с любовью», вышедший в 1963 году, критики объявили лучшим из всех картин об агенте 007.Дату премьеры нового 26-го фильма о Джеймсе Бонде, впервые из проектов Голливуда, перенесли из-за распространения коронавируса.