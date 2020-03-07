Ученые назвали профессии, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
Американская кардиологическая ассоциация назвала профессии, которые влияют на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. В процессе проведения исследования ученые установили, что 13% представительниц слабого пола, которые заняты определенной разновидностью работы, имеют более слабые показатели здоровья, чем мужчины.
По словам ученых из США, существует взаимосвязь между конкретной женской профессией и риском болезней сосудов и сердца. В этот список попали представительницы слабого пола, которые заняты в сестринском деле, в розничных продажах и социальной сфере. На болезни сердца зачастую влияет стресс, который играет определяющую роль в этих профессиях. Кроме этого, стрессовые ситуации мужчины и женщины воспринимают совершенно по-разному, но риск заболеваний сердца у представителей сильного пола с идентичной работой ниже.
По словам доктора ДеЛизы Фэйрвезер из клиники Майо, во время стресса выделяются специальные гормоны. Поэтому в одинаковых ситуациях женщины будут реагировать иначе, чем мужчины. В процессе исследования было установлено, что у психиатров и медсестер вероятность возникновения проблем с сердцем на 16% выше. При этом, риск развития подобных заболеваний у административных помощников и агентов по недвижимости значительно ниже, хотя эти профессии также относят к стрессовым.
По словам ученых из США, существует взаимосвязь между конкретной женской профессией и риском болезней сосудов и сердца. В этот список попали представительницы слабого пола, которые заняты в сестринском деле, в розничных продажах и социальной сфере. На болезни сердца зачастую влияет стресс, который играет определяющую роль в этих профессиях. Кроме этого, стрессовые ситуации мужчины и женщины воспринимают совершенно по-разному, но риск заболеваний сердца у представителей сильного пола с идентичной работой ниже.
По словам доктора ДеЛизы Фэйрвезер из клиники Майо, во время стресса выделяются специальные гормоны. Поэтому в одинаковых ситуациях женщины будут реагировать иначе, чем мужчины. В процессе исследования было установлено, что у психиатров и медсестер вероятность возникновения проблем с сердцем на 16% выше. При этом, риск развития подобных заболеваний у административных помощников и агентов по недвижимости значительно ниже, хотя эти профессии также относят к стрессовым.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:08