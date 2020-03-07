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Стало известно, чем Sony PlayStation 5 будет удивлять игроков

До презентации нового поколения игровой приставки Sony PlayStation 5 от японского производителя, Сеть полнится слухами и утечками о том, какой будет новинка. Как сообщают ряд изданий со ссылкой на разработчика игр, большинство пользователей на данный момент даже не могут себе представить, на что способна грядущая консоль. Отмечается, что устройство действительно сможет удивить многих.
Стало известно, чем Sony PlayStation 5 будет удивлять игроков

К примеру, как утверждает тот же источник, новая консоль будет способна воссоздать фотореалистичную графику, которую довольно тяжело отличить от реальности. Именно по этой причине, утверждает разработчик, он и его коллеги с нетерпением ожидают того момента, когда игроки по всему миру смогут испытать настоящий шок от производительности оборудования Sony PlayStation 5. Кроме того, отмечается, что на твердотельном накопителе новой приставки будет повышенной время загрузки, что принесет игрокам массу дополнительной пользы. А вот во всем, что касается трассировки лучей, то ее специалист называет невероятным техническим опытом, которым смогут воспользоваться даже независимые студии. По его словам, даже для тех, у кого нет собственного большого штата и полноценной команды разработчиков, японская компания постарается максимально упростить процесс работы над перспективными проектами.

Стоит отметить, что согласно последним публикациям, Sony PlayStation 5 будет оснащаться процессором AMD Ryzen третьего поколения, выполненным на архитектуре Zen 2 по 7-нанометровому техпроцессу. В качестве графического процессора в новинке будет использоваться еще одно передовое детище от американской компании AMD – речь о видеоадаптерах Radeon Navi с поддержкой режима трассировки лучей.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:18

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