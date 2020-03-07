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Владимир Путин поручил проработать миграционную реформу в России

Российский президент распорядился организовать мероприятия, направленные на реформирование института предоставления гражданства и действующих в стране миграционных режимов. Отчет о проделанной в этом направлении работе Владимир Путин поручил предоставить не позднее 1 марта 2021 года.
Владимир Путин поручил проработать миграционную реформу в России

Как говорится в самом тексте соответствующего распоряжения главы государства, которое уже опубликовано на официальном сайте Кремля, ответственным лицам в АП предстоит в оперативном порядке организовать работу, направленную на реформирование режимов миграции и института российского гражданства. Вести указанную работу администрация президента будет на базе тех предложений и идей, которые подготовят члены специальной рабочей группы, говорится в тексте опубликованного документа.

Кроме всего прочего, подчеркивается, что ответственным за контроль и выполнение указанного поручения президента о проведении миграционной реформы лицом был назначен глава кремлевской администрации Антон Вайно.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:54

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